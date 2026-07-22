Алакөл жағалауында дронмен рейд жүргізілді
Заманауи технологияларды пайдалану арқылы жағалау аумағына әуеден мониторинг жүргізіліп, қоршаған ортаны ластау фактілері анықталды.
Мұндай тәсіл құқық бұзушылықтарды жедел анықтауға және табиғи аумақтардың тазалығын тиімді бақылауға мүмкіндік береді.
Рейд барысында полиция қызметкерлері демалушылармен және жергілікті тұрғындармен профилактикалық түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, экологиялық мәдениетті қалыптастырудың маңыздылығына тоқталды.
Азаматтарға тұрмыстық қалдықтарды тек арнайы белгіленген орындарға тастау, табиғатты аялау және қоғамдық тәртіпті сақтау қажеттігі ескертілді.
Алакөл – еліміздің табиғи байлығы әрі мыңдаған туристер келетін ерекше демалыс орны. Оның тазалығы мен көркін сақтау – әрбір азаматтың ортақ жауапкершілігі. Осыған байланысты полиция табиғатқа жанашырлықпен қарап, қоқысты бей-берекет тастамауға және қоршаған ортаны таза ұстауға шақырады.