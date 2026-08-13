Қазақстанда қайтарылған активтер аукционға қойылды
Аукциондар туралы ақпарат Қайтарылған активтерді басқару компаниясының сайтында жарияланды. Ал лоттар мемлекеттік мүлік тізімінің sauda.e-qazyna.kz веб-порталына орналастырылған.
Аукциондағы ең қымбат нысан — "Тұлпар" ЖШС-нің 100 пайыздық қатысу үлесі. Компанияның бастапқы бағасы 991,4 млн теңгеден асады. Бұл лот бойынша сауда 2026 жылғы 26 тамызда сағат 10:00-де өтеді.
27 тамызда зергерлік бұйымдар мен қымбат сағаттар аукционға шығарылады. Бұл санатта 32 бөлек лот бар. Олардың жалпы бастапқы бағасы 736 млн теңгеден асады.
Аукционның соңғы кезеңі 28 тамызда өтеді. Бұл күні инвесторлар мен сатып алушыларға елордадағы элиталық пәтерлер ұсынылады.
Атап айтқанда, аукционға мына үйлер шығарылады:
- "Парижский квартал" ТК-дегі ауданы 309,5 шаршы метр болатын екі деңгейлі пәтер. Бастапқы бағасы — 363,2 млн теңге;
- "Green Village" ТК-дегі ауданы 231,8 шаршы метр апартамент. Бастапқы бағасы — 214 млн теңге;
- "Парижский квартал" ТК-дегі ауданы 93,6 шаршы метр тағы бір пәтер. Бастапқы бағасы — 112,9 млн теңге.
Еске салайық, ақпан айының басында Алматыдағы Қайрат Сатыбалдыұлына тиесілі болған бизнес-орталық та аукционға шығарылған еді.