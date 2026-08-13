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Оқиғалар

Қарағандыда сұлулық салонын тонаған қызметкер вокзалда ұсталды

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.08.2026 14:41 Фото: pexels
Қарағандыда өзі жұмыс істейтін сұлулық салонынан ақша ұрлады деген күдікпен қызметкер мен оның сыбайласы ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алдын ала мәлімет бойынша, салон қызметкері жұмыс кестесін, мекеменің ішкі тәртібін және ақша сақталатын орынды жақсы білген. Осыны пайдаланған ол сыбайласымен алдын ала сөз байласып, салонға заңсыз кіріп, кассадағы ақшаны жымқырған.

Қылмыс сәті бейнебақылау камераларына түсіп қалған. Жазбаларды зерделеген полиция қызметкерлері күдіктілердің әрекетін анықтап, олардың жеке басын жедел анықтады.

Салон иесі таңертең жұмысқа келгенде ақшаның жоғалғанын байқап, полицияға хабарласқан. Жедел іздестіру барысында күдіктілер қаладан кетуге әрекет жасаған кезде теміржол вокзалында ұсталды.

Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр. Оқиғаның мән-жайы анықталып, келтірілген залал көлемі нақтылануда.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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