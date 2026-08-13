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Оқиғалар

Шымкентте жасөспірім экстремальды аттракционнан құлап, қолын сындырды

Джампинг, Шымкент, саябақ, аттракцион, құлау, қолын сындыру, жасөспірім, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.08.2026 17:33 Сурет: pixabay
2026 жылғы 8 тамызда Шымкенттегі "Жайлаукөл" саябағына демалуға барған отбасы бастарына бәле тілеп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл оқиға туралы бірнеше күннен кейін белгілі болды. Зардап шеккен қыздың анасы қызының "джампинг" аттракционына мінгенін, бірақ секіру кезінде арқан-жіптер үзілген болуы керектігін айтады.

"Қызым құлап, қолын сындырып алды. Біз бірден ауруханаға тарттық. Бұл ретте саябақ әкімшілігі, тіпті болған жағдайға мән берген де жоқ, кешірім де сұрамады", – дейді әйел HALYQSTAN-ға берген сұқбатында.

Қалалық полиция департаментінің (ПД) баспасөз қызметі бұл оқиғаға қатысты былай жауап қайтарды:

"Қала аттракциондарының бірінде кәмелетке толмаған баланың дене жарақатын алуына әкеліп соққан, қауіпсіздік талаптарына сай келмейтін қызметтер көрсету фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды".

Қазіргі уақытта қажетті тергеу шаралары жүргізіліп жатыр.

Полиция атап өткендей, тергеу нәтижелері бойынша тиісті процессуалдық шешім қабылданады.

Бұған дейін Алматыда автобус жаяу жүргіншілер жолағынан өтіп бара жатқан әйелді қағып, мерт еткенін жазғанбыз.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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