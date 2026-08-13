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Құқық

Студент Нұрай Серікбайды өлтірген күдікті өмір бойына бас бостандығынан айырылды

Нұрай Серікбай, Шымкент, студент, сталкинг, өлтіру, күдікті, сот үкімі, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.08.2026 18:16 Сурет: Zakon.kz
2026 жылғы 13 тамызда Шымкент қаласының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты 21 жастағы Нұрай Серікбайдың өліміне қатысты қылмыстық іс бойынша үкім шығарды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сот үкімімен 28 жастағы Шерхан Аймахан төтенше қауіпсіздіктегі мекемеге тоғытыла отырып, өмір бойына бас бостандығынан айырылды.

Сотталушы аса қатыгездікпен жасалған кісі өлтіру, сталкинг (андып, ізіне түсу) және некеге тұруға мәжбүрлеу қылмыстары бойынша кінәлі деп танылды.

2026 жылғы 11 қаңтарда Шымкентте танысы 21 жастағы студент қыз Нұрай Серікбайды пышақтап өлтіріп, оқиға орнынан бой тасалаған болатын. Кейін ол ұсталды. Марқұмның туыстары Нұрай күдіктімен таныс болғанына шамамен бір жыл болғанын, олар тойда танысқанын айтқан. Кейін ер адам Нұрайды алып қашқан, бірақ қыз қашып үлгерген. Содан кейін ол қызды аңдып, қорқытып-үркіте бастаған.

Айта кетсек, 1 сәуірде күдіктінің екі сараптамадан кейін мәжбүрлеп емдеуге жіберілгені белгілі болды. Ал 30 сәуірде Аймаханның есі дұрыс деп танылғаны белгілі болды.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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