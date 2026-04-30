Шымкенттегі Нұрай Серікбайдың өлімі: Сараптама қорытындысына сәйкес, күдікті есі дұрыс деп танылды
Фото: Zakon.kz
Шымкентте студент Нұрай Серікбайдың қаза болуына қатысты қылмыстық іс бойынша күдікті сот-психиатриялық сараптама қорытындысы негізінде есі дұрыс деп танылды. Бұл туралы 2026 жылғы 30 сәуірде Сенат кулуарында ҚР Ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділов мәлімдеді.
Оның айтуынша, қазіргі уақытта тергеу жұмыстары аяқталуға жақын.
"Тергеушінің қаулысымен сот-психиатриялық сараптама тағайындалды. Қорытындысы алынды. Күдікті есі дұрыс тұлға ретінде заң алдында жауап береді. Тергеу әрекеттері жүргізілуде, іс аяқталу сатысында", – деді ол.
Еске салайық, 21 жастағы Нұрай Серікбай 2026 жылғы 11 қаңтарда танысының пышақ жарақатынан көз жұмған. Оқиғадан кейін күдікті қашып кеткенімен, 13 қаңтарда Шымкенттен шамамен 10 шақырым жерден ұсталғаны хабарланған. Кейін марқұмның туыстары оқиғаның мән-жайын жария еткен.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript