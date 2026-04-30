#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
461.55
540.38
6.15
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Оқиғалар

Шымкенттегі Нұрай Серікбайдың өлімі: Сараптама қорытындысына сәйкес, күдікті есі дұрыс деп танылды

Полицейский пистолет, пистолет полицейского, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.04.2026 12:29 Фото: Zakon.kz
Шымкентте студент Нұрай Серікбайдың қаза болуына қатысты қылмыстық іс бойынша күдікті сот-психиатриялық сараптама қорытындысы негізінде есі дұрыс деп танылды. Бұл туралы 2026 жылғы 30 сәуірде Сенат кулуарында ҚР Ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділов мәлімдеді.

Оның айтуынша, қазіргі уақытта тергеу жұмыстары аяқталуға жақын.

"Тергеушінің қаулысымен сот-психиатриялық сараптама тағайындалды. Қорытындысы алынды. Күдікті есі дұрыс тұлға ретінде заң алдында жауап береді. Тергеу әрекеттері жүргізілуде, іс аяқталу сатысында", – деді ол.

Еске салайық, 21 жастағы Нұрай Серікбай 2026 жылғы 11 қаңтарда танысының пышақ жарақатынан көз жұмған. Оқиғадан кейін күдікті қашып кеткенімен, 13 қаңтарда Шымкенттен шамамен 10 шақырым жерден ұсталғаны хабарланған. Кейін марқұмның туыстары оқиғаның мән-жайын жария еткен.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Іс айрықша бақылауда: Шымкентте Нұрай Серікбайдың өліміне қатысты тергеу жалғасуда
ІІМ Нұрай Серікбайдың ісі қашан сотқа жіберілетінін айтты
Нұрай Серікбайдың өлімі: Шымкент полициясының бұрынғы қызметкерлеріне қатысты қылмыстық іс қозғалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: