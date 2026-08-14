Атырауда тергеу изоляторына телефон өткізбек болған
Сурет: Polisia.kz
Атырау облысында тергеу изоляторына тыйым салынған затты өткізу әрекетінің жолы кесілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оқиға "Тосқауыл" жедел-профилактикалық іс-шарасы барысында анықталған. Іс-шара 30 шілдеден бастап өткізіліп жатыр.
Атыраудағы №75 мекемеге келіп түскен сәлемдемені тексеру кезінде қызметкерлер азық-түлік арасынан жасырылған ұялы телефон анықтаған.
Тексеру барысында тыйым салынған затты мекеме аумағына өткізуге әрекет жасаған азаматтың жеке басы анықталды. Аталған факті бойынша заңнамаға сәйкес тиісті шаралар қабылданды.
Қылмыстық-атқару жүйесі органдары мекемелердің ішкі аумағына ұялы телефондар мен өзге де тыйым салынған заттарды өткізуге жол берілмейтінін ескертті. Айта кетейік, жедел-профилактикалық іс-шара 17 тамызға дейін жалғасады.
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