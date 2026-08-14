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Оқиғалар

Атырауда тергеу изоляторына телефон өткізбек болған

тамақ ішіндегі телефон, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.08.2026 11:21 Сурет: Polisia.kz
Атырау облысында тергеу изоляторына тыйым салынған затты өткізу әрекетінің жолы кесілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға "Тосқауыл" жедел-профилактикалық іс-шарасы барысында анықталған. Іс-шара 30 шілдеден бастап өткізіліп жатыр.

Атыраудағы №75 мекемеге келіп түскен сәлемдемені тексеру кезінде қызметкерлер азық-түлік арасынан жасырылған ұялы телефон анықтаған.

Тексеру барысында тыйым салынған затты мекеме аумағына өткізуге әрекет жасаған азаматтың жеке басы анықталды. Аталған факті бойынша заңнамаға сәйкес тиісті шаралар қабылданды.

Қылмыстық-атқару жүйесі органдары мекемелердің ішкі аумағына ұялы телефондар мен өзге де тыйым салынған заттарды өткізуге жол берілмейтінін ескертті. Айта кетейік, жедел-профилактикалық іс-шара 17 тамызға дейін жалғасады.

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