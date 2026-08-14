Алматыда жарық жаппай сөнді: қала көшелеріндегі ахуал қандай
Сурет: Zakon.kz
2026 жылғы 14 тамызда түстен кейін Алматының бірнеше ауданында электр энергиясы өшті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жарық сөнгеннен кейін бағдаршамдар істен шығып, қала жолдарында бірден көлік кептелісі пайда болды.
Zakon.kz тілшісі қала көшелерін аралап, қозғалысы көп даңғылдардағы қазіргі жағдайды көрсетті.
"Алатау Жарық Компаниясы" АҚ мәліметінше, 14 тамызда сағат 14:38-де Л-5400, Л-5300 және Л-5320 электр беру желілерінің апатты жағдайда ажыратылуына байланысты компания желілерінде апатқа қарсы автоматика іске қосылған.
Соның салдарынан Алматы мен Алматы облысындағы бірқатар тұтынушы электр энергиясынан ажыратылды. Ажыратылған жүктеменің жалпы көлемі 300 МВт болды.
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