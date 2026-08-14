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Алматыда жарық жаппай сөнді: қала көшелеріндегі ахуал қандай

2026 жылғы 14 тамызда түстен кейін Алматының бірнеше ауданында электр энергиясы өшті, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 14.08.2026 16:10 Сурет: Zakon.kz
2026 жылғы 14 тамызда түстен кейін Алматының бірнеше ауданында электр энергиясы өшті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жарық сөнгеннен кейін бағдаршамдар істен шығып, қала жолдарында бірден көлік кептелісі пайда болды.

2026 жылғы 14 тамызда түстен кейін Алматының бірнеше ауданында электр энергиясы өшті, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 14.08.2026 16:10

Сурет: Zakon.kz

Zakon.kz тілшісі қала көшелерін аралап, қозғалысы көп даңғылдардағы қазіргі жағдайды көрсетті.

2026 жылғы 14 тамызда түстен кейін Алматының бірнеше ауданында электр энергиясы өшті, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 14.08.2026 16:10

Сурет: Zakon.kz

"Алатау Жарық Компаниясы" АҚ мәліметінше, 14 тамызда сағат 14:38-де Л-5400, Л-5300 және Л-5320 электр беру желілерінің апатты жағдайда ажыратылуына байланысты компания желілерінде апатқа қарсы автоматика іске қосылған.

2026 жылғы 14 тамызда түстен кейін Алматының бірнеше ауданында электр энергиясы өшті, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 14.08.2026 16:10

Сурет: Zakon.kz

Соның салдарынан Алматы мен Алматы облысындағы бірқатар тұтынушы электр энергиясынан ажыратылды. Ажыратылған жүктеменің жалпы көлемі 300 МВт болды.

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Сурет Айгерим Тарина
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