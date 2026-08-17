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Оқиғалар

Павлодарда әсерлі видео түсірмек болған жүргізуші мен жолаушылар жазаланды

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.08.2026 12:49 Фото: Zakon.kz
Павлодарда әлеуметтік желіге әсерлі бейне түсіру үшін жолдағы қауіпсіздік талаптарын өрескел бұзған жүргізуші мен жолаушылар жауапқа тартылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құқық бұзушылық әлеуметтік желілерге жүргізілген мониторинг барысында анықталған. Тараған бейнежазбада көлік қозғалып бара жатқанда жолаушылардың артқы есіктерді ашып, салоннан сыртқа шыққаны көрінеді.

Полицияның мәліметінше, мұндай әрекет көліктегі адамдардың ғана емес, жол қозғалысының өзге де қатысушыларының өмірі мен денсаулығына қауіп төндірген.

Тәртіп сақшылары бейнежазбаны зерделеп, көлік жүргізушісінің жеке басын анықтады.


"Жол қозғалысы ережелерін өрескел бұзған жүргізуші әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сонымен қатар көліктегі жолаушыларға қатысты да тиісті шаралар қабылданды. Автокөлік арнайы тұраққа қойылды", – деді Павлодар қаласы полиция басқармасы патрульдік полиция батальонының командирі Жандос Байкенов.

Полиция әлеуметтік желіге контент түсіру немесе көп қаралым жинау үшін қауіпсіздік талаптарын елемеуге болмайтынын ескертті. Бір сәттік әсерлі кадрдың соңы орны толмас қайғыға ұласуы мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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