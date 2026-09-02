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Оқиғалар

Павлодарда белдікті елемеген 8 мыңға жуық жүргізуші жауапқа тартылды

Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.09.2026 16:04 Фото: polisia.kz
Павлодар облысында жыл басынан бері қауіпсіздік белдігін тақпай көлік басқарған 7893 жүргізуші жауапқа тартылды.

Полицияның мәліметінше, жүргізушілердің бір бөлігі қауіпсіздік белдігін қозғалысты шектейді немесе жайсыздық тудырады деп есептейді.

Кейбірі жолға шығар алдында белдік тағуды ұмытып кетеді. Алайда жол-көлік оқиғасы кезінде қауіпсіздік белдігі ауыр жарақат алу және қаза болу қаупін айтарлықтай төмендетеді. Соқтығыс немесе күрт тежеу кезінде белдік жүргізуші мен жолаушыларды ұстап қалып, көлік салонының элементтеріне соғылудан және көліктен сыртқа лақтырылудан қорғайды.

Полиция қызметкерлері Қазақстан Республикасының жол қозғалысы ережелеріне сәйкес жүргізуші қауіпсіздік белдігін тағуға, ал белдік тақпаған жолаушылар болған жағдайда көліктің қозғалысын бастамауға міндетті екенін еске салады. Қауіпсіздік белдігін тақпағаны үшін 5 АЕК мөлшерінде әкімшілік айыппұл қарастырылған. Жауапкершілік жүргізушінің өзі белдік тақпаған жағдайда да, қауіпсіздік белдігін пайдаланбаған жолаушыны тасымалдаған кезде де қолданылады.

Әсіресе балаларды тасымалдау кезінде қауіпсіздік талаптарын сақтау маңызды. Кішкентай жолаушыларды тиісті балаларға арналған ұстап тұратын құрылғыларды пайдалана отырып тасымалдау қажет. Полиция жүргізушілерді жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтап, қауіпсіздік белдігін әр сапарда пайдалануға шақырады. Қауіпсіздік белдігін тағу – қарапайым әрекет. Бірақ ол адам өмірін сақтап қалуы мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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