#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
461.39
534.75
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
461.39
534.75
5.45
Оқиғалар

Төрт айда 27 рет тәртіптік жаза алған сотталушы сотта жеңіп шықты

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.08.2026 09:28 Фото: Zakon.kz
Қазақстандағы түзеу мекемелерінің бірінде жазасын өтеп жатқан азамат төрт ай ішінде 27 рет тәртіптік жазаға тартылған. Кейін ол мекеме әкімшілігінің заңды талаптарына қасақана бағынбады деген айыппен сотталған.

Алайда Қылмыстық істер жөніндегі кассациялық сот төменгі сатыдағы соттардың шешімдерін жойды.

Кассациялық соттың мәліметінше, сотталушыға қатысты бірінші сатыдағы сот үкімі мен апелляциялық сот қаулысының күшін жоюға мекеме әкімшілігі талаптарының заңсыз болғаны негіз болған.

"П.-ны қылмыстық жауапкершілікке тартуға мекеме әкімшілігі төрт ай ішінде қолданған 27 тәртіптік жаза негіз болған. Оның 26-сы сотталушы тәртіптік изолятор мен жалғыз адамдық камерада отырған кезде тіркелген. Кассациялық сот П. орындамағаны үшін жауапкершілікке тартылған мекеме әкімшілігінің талаптары заңсыз болды деген қорытындыға келді", – делінген хабарламада.

Бұл қорытынды тергеу соттарының қаулыларымен, уәкілетті органдар жүргізген тексерулердің нәтижелерімен және істің өзге де материалдарымен расталды.

Сондай-ақ сот тәртіптік жазалардың сотталушы сәлемдемесінің бір бөлігін заңсыз тәркілеуге шағымданғаннан кейін қолданыла бастағанын анықтады. Бұған дейін оның мінез-құлқы екінші оң дәрежемен бағаланып, бірнеше рет көтермеленген.


"Мекеме әкімшілігінің талаптары заңсыз болғандықтан, ал сотталушының әрекеттері өз құқықтарын қорғауға бағытталып, мекеменің қалыпты жұмысына кедергі келтірмегендіктен, оның іс-әрекетінде қылмыстық құқық бұзушылық құрамы жоқ. Осыған байланысты сот актілерінің күші жойылып, қылмыстық іс тоқтатылды", – деп мәлімдеді сот өкілдері.

Бұған дейін Шығыс Қазақстан облысындағы колониялардың бірінде сотталғандарға тыйым салынған заттарды жеткізудің бірнеше әрекеті бір тәулік ішінде тоқтатылған еді. Соның бірінде заңсыз сәлемдеме ауыр металл құрылымның ішіне жасырылған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны
16:29, 12 қараша 2025
Абай облысындағы колонияда бейнебақылау жүйесін әдейі бұзған сотталғанның жаза мерзімі ұзартылды
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система
16:50, Бүгін
Астанада 23 жастағы фельдшер Ұлдана Мырзуанның өліміне қатысты сот басталды
Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник
16:27, Бүгін
Іздеуде жүрген қазақстандық Мәскеуде ұсталып, елге экстрадицияланды: ол 10 жылға дейін сотталуы мүмкін
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Усман Нурмагомедов
17:43, Бүгін
Кормье настаивает на переходе Нурмагомедова в UFC: хватит терять время
Нападающий "Барыса" Семён Симонов на Кубке Республики Башкортостан
17:17, Бүгін
"Барыс" разгромно проиграл "Амуру" перед стартом сезона КХЛ
Геннадий Головкин
17:06, Бүгін
Чемпионы мира из Казахстана поддержали Головкина после включения GGG в базу "Миротворца"
Чемпионат мира по борьбе до 20 лет
17:03, Бүгін
Чемпионат мира по борьбе: казах Алпамыс Болатулы проиграл узбеку Достонбеку Орипову
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: