Төрт айда 27 рет тәртіптік жаза алған сотталушы сотта жеңіп шықты
Алайда Қылмыстық істер жөніндегі кассациялық сот төменгі сатыдағы соттардың шешімдерін жойды.
Кассациялық соттың мәліметінше, сотталушыға қатысты бірінші сатыдағы сот үкімі мен апелляциялық сот қаулысының күшін жоюға мекеме әкімшілігі талаптарының заңсыз болғаны негіз болған.
"П.-ны қылмыстық жауапкершілікке тартуға мекеме әкімшілігі төрт ай ішінде қолданған 27 тәртіптік жаза негіз болған. Оның 26-сы сотталушы тәртіптік изолятор мен жалғыз адамдық камерада отырған кезде тіркелген. Кассациялық сот П. орындамағаны үшін жауапкершілікке тартылған мекеме әкімшілігінің талаптары заңсыз болды деген қорытындыға келді", – делінген хабарламада.
Бұл қорытынды тергеу соттарының қаулыларымен, уәкілетті органдар жүргізген тексерулердің нәтижелерімен және істің өзге де материалдарымен расталды.
Сондай-ақ сот тәртіптік жазалардың сотталушы сәлемдемесінің бір бөлігін заңсыз тәркілеуге шағымданғаннан кейін қолданыла бастағанын анықтады. Бұған дейін оның мінез-құлқы екінші оң дәрежемен бағаланып, бірнеше рет көтермеленген.
"Мекеме әкімшілігінің талаптары заңсыз болғандықтан, ал сотталушының әрекеттері өз құқықтарын қорғауға бағытталып, мекеменің қалыпты жұмысына кедергі келтірмегендіктен, оның іс-әрекетінде қылмыстық құқық бұзушылық құрамы жоқ. Осыған байланысты сот актілерінің күші жойылып, қылмыстық іс тоқтатылды", – деп мәлімдеді сот өкілдері.
Бұған дейін Шығыс Қазақстан облысындағы колониялардың бірінде сотталғандарға тыйым салынған заттарды жеткізудің бірнеше әрекеті бір тәулік ішінде тоқтатылған еді. Соның бірінде заңсыз сәлемдеме ауыр металл құрылымның ішіне жасырылған.