Ақтөбеде түнгі клуб тексеріліп, бірқатар заң бұзушылықтың жолы кесілді
Тексеру барысында клубтың ерлер дәретханасынан есірткіге ұқсас үш орам табылып, тәркіленді. Сонымен қатар металл кастет пен екі жиналмалы пышақ анықталды.
Бар сөресінің маңынан төрт кальян табылды. Бұдан бөлек, тексеру кезінде ойын-сауық орнында 17 жастағы жасөспірімнің болғаны анықталды.
Бұл – кәмелетке толмағандардың түнгі уақытта ойын-сауық орындарында болуына қатысты заң талаптарын бұзу. Анықталған құқық бұзушылықтар бойынша ойын-сауық орнының әкімшілігіне қатысты Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 132-бабы, 441-бабының 1-бөлігі және 200-бабының 1-бөлігі бойынша әкімшілік хаттамалар толтырылды. Аталған баптар кәмелетке толмағандардың түнгі уақытта ойын-сауық орындарында болуына жол беруге, темекі өнімдерін тұтынуға белгіленген тыйымды бұзуға және алкоголь өнімдерін өткізу саласындағы заң талаптарын сақтамауға қатысты.
Сонымен қатар тексеру барысында клубтың күзет қызметкерлерінің тиісті еңбек шартын жасаспай жұмыс істегені анықталды. Жалпы, полиция бөліміне 17 адам жеткізілді. Тәркіленген заттар олардың құрамын және есірткіге немесе айналымына тыйым салынған өзге де заттарға қатыстылығын анықтау үшін тиісті зерттеуге жолданды.
Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға, тыйым салынған заттардың заңсыз айналымына қатысы бар тұлғаларды анықтауға және ықтимал қылмыстық әрекеттерді құжаттауға бағытталған қажетті тергеу іс-шаралары жүргізілуде.
Зерттеу нәтижелері мен тергеу қорытындысы бойынша кінәлі тұлғалардың әрекеттеріне қолданыстағы заңнамаға сәйкес құқықтық баға беріледі. Полиция ойын-сауық орындарында құқық бұзушылықтарды анықтау және олардың жолын кесу бойынша жұмысты жалғастыруда. Бұл ретте заң талаптарының сақталуына, қоғамдық тәртіп пен азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге ерекше назар аударылуда.