Алматы полициясы патрульдік қызметкерлердің әрекетіне қатысты шағымға жауап берді
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Алматы қаласының Полиция департаменті, алматылық тұрғынның полиция қызметкерлері өзіне қатысты заңсыз әрекет жасады деген айыптауына жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Полиция қызметкерлерінің екі ер адамды тексеріп жатқан видеосы 2026 жылғы 18 тамызда Threads әлеуметтік желісінде жарияланды.
"Достар, полицияның заңсыз әрекетіне байланысты қайда жүгінуге болады? 17 тамыз күні сағат 20:42-де Алматы қаласындағы Инженерная көшесінде досыммен бірге такси күтіп тұрдық. Полицияның екі қызметкері келіп, өздерін таныстырмастан, бетімізге фонарь жағып, қалтамыздағы барлық затты шығаруды сұрап, ешқандай хаттама мен тәртіпті сақтамай тексеру жүргізді. Кейін тағы бір полицей келіп, куәгерлерсіз және бейнетіркеусіз барсеткамдағы заттарды қолымен шығара бастады. Неліктен бізді тексеріп жатқанын сұрағанымызда, қараңғы жерде тұрғанымыз үшін күдікті көрінгенімізді айтты", – деп жазды видео авторы.
Алматы қаласының ПД баспасөз қызметі бұл жағдайға түсініктеме берді.
"17 тамызда Медеу ауданында патрульдік қызмет атқарып жүрген полиция қызметкерлері күдік тудырған екі азаматқа назар аударып, оларды тексерген. Тексеру барысында тыйым салынған заттар мен құралдар анықталған жоқ. Азаматтарға қатысты ешқандай шара қолданылмады", – деп хабарлады ведомство.
Сонымен қатар полиция қызметкерлерінің әрекетіне қатысты қызметтік тексеру тағайындалғаны айтылды.
"Тексеру нәтижесі бойынша тиісті шаралар қабылданады", – деп мәлімдеді Алматы қаласының ПД.
Қазіргі таңда полиция қызметкерлерінің әрекетіне қатысты қызметтік тексеру жүргізіліп жатыр. Оның қорытындысы бойынша тиісті шешім қабылданады.
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