Шымкентте құтқарушылар өртеніп жатқан пәтерден баланы алып шықты
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Төтенше жағдайлар министрлігінің мәлімдеуінше, 2026 жылғы 19 тамызда Шымкенттегі Байдібек би даңғылының бойындағы көпқабатты үйдің тоғызыншы қабатындағы пәтерден өрт шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оқиға орнына Төтенше жағдайлар министрлігінің бөлімшелері барған. Олар бірден өртті сөндіруге және үй-жайларды тексеруге кіріскен. Жұмыс барысында олар бір баланы құтқарып қалды.
"Ғимараттан баспалдақ арқылы тағы бес адам, оның ішінде үш бала эвакуацияланды. Төтенше жағдайлар министрлігі қызметкерлерінің жедел әрекет етуінің арқасында өрт көршілес үй-жайларға тараған жоқ", – деп хабарлады ҚР Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі.
ТЖМ мамандарының мәліметінше, өрт шағын аумақта оқшауланып, толығымен сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ. Өрттің шығу себебін мамандар анықтап жатыр.
Бұған дейін 17 тамызда Қазақстанда бір күнде 12 орман өрті тіркелгені туралы жазған болатынбыз. Өрт бірнеше өңірде және ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда болған.
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