#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+32°
$
462.22
536.5
5.43
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+32°
$
462.22
536.5
5.43
Оқиғалар

ШҚО-да кәріз құдығына бірінен кейін бірі түскен қос жұмысшы өмірмен қош айтыса жаздады

Кәріз құдығы, ШҚО, полицейлер, екі жұмысшы, құтқару, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.08.2026 18:09 Сурет: pixabay
Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданының Қасым Қайсенов елдімекенінде полицей өз өмірін қатерге тіге отырып, "Молодежный" КМК-нің екі қызметкерін құтқарды. Олар кәріз құдығына түсіп, есінен танып қалған, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ІІМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, "Молодежный" КМК-нің екі қызметкері Қасым Қайсенов елдімекенінде №11 үйдің маңында кәріз құбырларын тазалау жұмыстарын жүргізген. Жұмыс барысында ер адамдардың бірі кәріз құдығына түсіп, есінен танып қалған. Әріптесіне көмектеспек болған екінші жұмысшы да артынан түсіп, ол да есінен айырылған.

"Оқиғаны Ұлан ауданының криминалисі Асет Нағашбаев байқап қалған. Ол сол маңнан өтіп бара жатып, кәріз құдығы жанындағы адамдардың айқайын естіп, дереу учаскелік полиция инспекторына хабар берген. Оқиға орнына учаскелік полиция инспекторы Нұрдәулет Тетепов жетті. Әр секундтың маңызды екенін түсінген ол кідірместен арқан сұратып алып, онымен кәріз құдығына түскен. Өз өміріне төнген қауіпке қарамастан, полицей әрекетін тоқтатпады. Ол санаулы минут ішінде алдымен бір жұмысшыны, кейін екіншісін шығаруға көмектескен. Одан соң екі азамат жедел жәрдем бригадасына тапсырылды", делінген полиция хабарламасында.

Полиция капитаны Асет Нағашбаевтың қырағылығы мен полиция майоры Нұрдәулет Тетеповтің батыл әрекеттерінің арқасында қайғылы жағдайдың алдын алу мүмкін болды.

Бұған дейін Абай облысында полицейлер қансыраған баланы құтқарғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Жылқы, Алматы облысы, кәріз құдығы, құтқару
14:46, 05 қазан 2024
Алматы облысында полицейлер аузы тар кәріз құдығына түсіп кеткен жылқыны құтқарды
Түйе, Қызылорда облысы, кәріз құдығы, видео
20:27, 20 мамыр 2026
Қызылорда облысында түйе кәріз құдығына түсіп кеткен - видео
Кәріз құдығы, Семей, полицейлер, екі жұмысшы, құтқару
18:59, 10 қыркүйек 2025
Семейде полицейлер кәріз құдығына түсіп, есінен танып қалған екі жұмысшыны құтқарды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Kids EXPO Chess Cup 2026
17:46, Бүгін
Шахматисты Казахстана завоевали четыре медали на международном турнире в Туркменистане
Алекс Волкановски
17:38, Бүгін
Волкановски не исключил завершение карьеры после титульного боя с Евлоевым
Бекасыл Асамбек
17:25, Бүгін
Три победы со счётом 10:0 оформил казахстанский борец Бекасыл Асамбек на чемпионате мира
Михаил Кравец на Кубке Республики Башкортостан
17:14, Бүгін
Тренер "Барыса" рассказал, за счёт чего удалось одержать первую победу на турнире в Уфе
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: