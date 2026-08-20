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Оқиғалар

Алматыда бірден үш ауданда жарық өшті

Жарық, сөну, Алматы, 20 тамыз, Бостандық, Медеу, Алмалы ауданы, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.08.2026 18:45 Сурет: unsplash
2026 жылғы 20 тамызда Алматы қаласының бірнеше ауданында электр жарығын беру уақытша шектелді. Атап айтқанда, Бостандық, Медеу және Алмалы аудандарында жарық өшті, деп хабарлайды Zakon.kz

"Алатау Жарық Компаниясы" АҚ мәліметінше, Бостандық ауданында жарық сағат 15:25 шамасында жарық сөнген. "әл-Фараби" ТК ауданы, Қарғалы шағын ауданы және Кенесары хан көшесінің тұрғындары уақытша жарықсыз қалды.

Сондай-ақ сағат 15:30 шамасында Медеу ауданындағы Шоқай, Сәрсенбаев және "Широкая щель" көшелерінің маңында жарық өшті.

Сағат 16:20-да Алмалы ауданында да жарықтың сөнуі тіркелді. Ол Түркебаев, Розыбакиев, Бөгенбай батыр көшелері мен Райымбек даңғылы аумағын қамтыды.

Жарық, сөну, Алматы, 20 тамыз, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.08.2026 18:45

Сурет: azhk.kz

АЖК мамандары оқиға орндарына барып, ақаулардың себебін анықтау және электр жарығын қалпына келтіру үшін техникалық жұмыстар жүргізіп жатыр.

Сонымен қатар Алматыда 17-21 тамыз аралығында электр желілерінде жоспарға сай жұмыстар жүргізіліп жатқаны, соның салдарынан қаланың бірқатар ауданында уақытша жарықтың сөнуі мүмкін екені ескертіледі. Компанияның хабарлауынша, бұған қатысты тиісті кесте мекеме сайтында жарияланған.

Ал АЖК әзірге бүгінгі жарықтың сөнуі себептері мен электр қуатын толық қалпына келтіру мерзімі туралы хабарлаған жоқ.

Айта кетсек, 14 тамызда түстен кейін Алматыда жаппай жарық өшкен болатын.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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