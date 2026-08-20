Алматыда бірден үш ауданда жарық өшті
"Алатау Жарық Компаниясы" АҚ мәліметінше, Бостандық ауданында жарық сағат 15:25 шамасында жарық сөнген. "әл-Фараби" ТК ауданы, Қарғалы шағын ауданы және Кенесары хан көшесінің тұрғындары уақытша жарықсыз қалды.
Сондай-ақ сағат 15:30 шамасында Медеу ауданындағы Шоқай, Сәрсенбаев және "Широкая щель" көшелерінің маңында жарық өшті.
Сағат 16:20-да Алмалы ауданында да жарықтың сөнуі тіркелді. Ол Түркебаев, Розыбакиев, Бөгенбай батыр көшелері мен Райымбек даңғылы аумағын қамтыды.
АЖК мамандары оқиға орндарына барып, ақаулардың себебін анықтау және электр жарығын қалпына келтіру үшін техникалық жұмыстар жүргізіп жатыр.
Сонымен қатар Алматыда 17-21 тамыз аралығында электр желілерінде жоспарға сай жұмыстар жүргізіліп жатқаны, соның салдарынан қаланың бірқатар ауданында уақытша жарықтың сөнуі мүмкін екені ескертіледі. Компанияның хабарлауынша, бұған қатысты тиісті кесте мекеме сайтында жарияланған.
Ал АЖК әзірге бүгінгі жарықтың сөнуі себептері мен электр қуатын толық қалпына келтіру мерзімі туралы хабарлаған жоқ.
Айта кетсек, 14 тамызда түстен кейін Алматыда жаппай жарық өшкен болатын.