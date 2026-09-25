#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
441.89
502.56
5.19
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
441.89
502.56
5.19
Қоғам

Алматы мен Алматы облысында жарық жаппай өшті: себебі белгілі болды

Линии электропередач, электричество, электроэнергия, электроэнергетика , сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2026 09:27 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 25 қыркүйек күні таңертең Алматы тұрғындары электр қуатының кенеттен өшкеніне шағымданды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қала тұрғындары Threads әлеуметтік желісінде жарықтың бір өшіп, бір жанғанын жазды. Электр қуатының өшкені туралы Мақатаев, Тимирязев, Серкебаев және Байзақов көшелерінің маңында тұратындар, сондай-ақ Алмалы ауданы мен қала сыртындағы тұрғындар хабарлаған. Осындай жағдай туралы Бішкек тұрғындары да жазды.

Жаппай өшірудің себебін "KEGOC" АҚ түсіндірді.

"2026 жылғы 25 қыркүйекте сағат 05:02-де Өзбекстанның энергия жүйесінде қуаты 1516 МВт болатын генерацияның ажырауы салдарынан Орталық Азия энергия жүйесі тарапынан қуаттың күрт артуы тіркелді. Бұл "Солтүстік – Оңтүстік" электр транзитінің бөлінуіне әкелді. Қазақстанның энергия жүйесінде тұтынушыларға енгізілген шектеу көлемі 962 МВт болды. Апатқа қарсы автоматика штаттық режимде жұмыс істеді. Сағат 05:43-те Қазақстанның Бірыңғай электр энергетикалық жүйесінің Оңтүстік аймағы мен Орталық Азияның біріккен энергия жүйесінің Қазақстанның Бірыңғай электр энергетикалық жүйесімен қатар жұмыс істеуі қалпына келтірілді. Тұтынушыларға қойылған шектеулерді алып тастау туралы команда берілді", – делінген компания түсініктемесінде.

Оқиғаға "Алатау Жарық Компаниясы" да түсініктеме берді.

"2026 жылғы 25 қыркүйекте сағат 05:02-де "KEGOC" АҚ-ға тиесілі кернеуі 500 кВ болатын Л-5394, Л-5300 және Л-5320 электр желілері ажырады. Соның салдарынан энергия жүйесінде апатқа қарсы автоматика іске қосылды: жүктемені ажырататын арнайы автоматика және жиілік төмендегенде жүктемені автоматты түрде ажырату жүйесі жұмыс істеді. Алматы мен Алматы облысындағы кейбір тұтынушылар электр қуатынан уақытша ажыратылды. Ажыратылған қуат көлемі 378 МВт болды", – делінген хабарламада.

Алматы облысында Жамбыл, Балқаш, Есік, Қарасай, Шелек, Райымбек, Ұйғыр, Іле, Кеген және Талғар аудандарындағы тұтынушылар электр қуатынан уақытша ажыратылды. Алматыда жарықтың өшуі Бостандық, Наурызбай, Әуезов және Алатау аудандарындағы кейбір тұтынушыларға әсер етті.

"Сағат 05:51-де "Алатау Жарық Компаниясы" АҚ "KEGOC" АҚ диспетчерінен ажыратылған тұтынушыларды қайта қосу туралы команда алды. Сағат 05:58-де жүктемені ажырататын арнайы автоматика іске қосылған кезде жарықсыз қалған тұтынушылардың электрмен жабдықталуы қалпына келтірілді. Сағат 06:20-ға қарай жиілік төмендегенде жүктемені автоматты түрде ажырату жүйесі арқылы өшірілген тұтынушылардың 70 пайызына жарық берілді. Сағат 07:05-те барлық тұтынушының электрмен жабдықталуы толық қалпына келтірілді. Жарықтың өшуіне "KEGOC" АҚ-ның кернеуі 500 кВ магистральдық электр желілерінің ажырауы және соның салдарынан апатқа қарсы автоматиканың іске қосылуы себеп болды", – деп толықтырды компания.

Еске салайық, 14 тамызда Алматы мен Алматы облысында электр қуаты жаппай өшкен еді. Кейін сегіз облыста жарық болмағаны хабарланды. "KEGOC" АҚ мәліметінше, Тоқтоғұл су электр станциясында жалпы қуаты 600 МВт болатын екі гидрогенератор ажыраған. Соның салдарынан "Солтүстік – Оңтүстік" транзитіне түсетін жүктеме күрт артып, желі шамадан тыс жүктелген. Апатқа қарсы автоматика іске қосылғаннан кейін Қазақстанның Оңтүстік аймағы елдің Бірыңғай электр энергетикалық жүйесінен және Орталық Азияның біріккен энергия жүйесінен бөлінген.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Каспийде құтқарылған әскери қызметшінің видеосы жарияланды: оның жағдайы туралы не белгілі
11:30, Бүгін
Каспийде құтқарылған әскери қызметшінің видеосы жарияланды: оның жағдайы туралы не белгілі
Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия
16:13, 14 тамыз 2026
Қырғызстан мен Тәжікстанда жарық өшті
Алматы әуежайындағы рейстердің жаппай кешігуінің себебі белгілі болды
17:34, 05 қараша 2025
Алматы әуежайындағы рейстердің жаппай кешігуінің себебі белгілі болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Воспитанник спортшколы &quot;Жас Батыр&quot; погиб во время военных учений на Каспии
12:13, Бүгін
Воспитанник спортшколы "Жас Батыр" Талгатулы погиб во время военных учений на Каспии
Ольга Шмелева и Татьяна Токарницкая на Азиаде
12:10, Бүгін
"Мы дали им бой": казахстанские лодочницы прокомментировали "бронзу" на Азиаде-2026
Молодёжная сборная Узбекистана по футболу разгромила Саудовскую Аравию на АИ-2026
11:54, Бүгін
Молодёжная сборная Узбекистана по футболу разгромила Саудовскую Аравию в четвертьфинале АИ
&quot;Нет большой разницы&quot;: Sportskeeda.com спрогнозировал счёт матча Казахстана в Лиге наций
11:43, Бүгін
"Нет большой разницы": Sportskeeda.com спрогнозировал счёт матча Казахстана в Лиге наций
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: