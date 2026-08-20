"Шекара күштері де тартылды". Жетісу облысында таудың басында алапат өрт болып жатыр
Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Жетісу облысының Алакөл ауданындағы қиын әрі биік таулы аймақта құрғақ шөп өртеніп, оны сөндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Өртті сөндіру жұмыстары аумақтың жетуі қиын және жер бедерінің күрделілігіне байланысты қиындық туғызуда, деп хабарлайды Zakon.kz.
Облыстық ТЖД баспасөз қызметінің хабарлауынша, жекелеген учаскелерде жану ошақтарын жою және өрттің одан әрі таралуына жол бермеу жұмыстары жүргізілуде.
"Өртті жою жұмыстарына ТЖМ, орман шаруашылығы және жергілікті атқарушы органдардың 52 қызметкері мен 11 техникасы жұмылдырылды. Күрделі таулы жағдайда жұмыс жүргізу үшін ҰҚК Шекара қызметінің және ТЖМ "Қазавиақұтқару" әуе кемелері тартылды. Әуеден 11 рет жалпы көлемі 33 тонна су төгілді. Елдімекендерге қауіп төніп тұрған жоқ", деп хабарлайды 2026 жылы 20 тамызда Жетісу облыстық ТЖД баспасөз қызметі
Жағдай Төтенше жағдайлар министрлігінің тұрақты бақылауында екені нақтыланады.
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