"Жедел штаб құрылды". Қарағанды облысында дара өрті ушығып тұр
Сурет: Zakon.kz
Қазіргі уақытта Қарағанды облысындағы Шет, Бұқар жырау және Қарқаралы аудандарында таулы-далалы жерлерде құрғақ шөп пен бұталардың жануына байланысты туындаған 8 табиғи өртті сөндіру жұмыстары жалғасуда, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, өртті сөндіруге ТЖМ және жергілікті атқарушы органдардың 500-ден астам қызметкері мен 145 бірлік техникасы жұмылдырылды.
"Қарқаралы ауданы Бесоба ауылындағы өртті сөндіру жұмыстарына су төгетін құрылғымен жабдықталған ТЖМ-нің "Қазавиақұтқару" тікұшағы тартылды. Әуеден жалпы көлемі 12 тонна болатын 4 рет су төгілді. Өртті сөндіру жұмыстары таулы-далалы жерлердің қолжетімсіз рельефіне, қалыптасқан ыстық әрі құрғақ ауа райына және қатты екпінді желге байланысты қиындап отыр. Облыстың Төтенше жағдайлар департаментінде жұмылдырылған күштер мен құралдардың іс-қимылын үйлестіретін жедел штаб құрылды. Қазіргі уақытта елді мекендерге қауіп төнуіне жол берілген жоқ. Өртті сөндіру жұмыстары тәулік бойы жалғасуда", делінген хабарламада.
Сондай-ақ өткен тәулікте Қарағанды облысы аумағында, алдын ала есеп бойынша, жалпы ауданы 90 гектар болатын 5 табиғи өрт ошағы сөндірілгені нақтыланады.
Бұған дейін Қарағандыда құрғақ шөптер өртеніп, қаланы түтін басқанын жазғанбыз.
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