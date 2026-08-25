Алматыда үш бірдей көлік соқтығысып, бір адам зардап шекті
Куәгерлердің айтуынша, VinFast VF 6 Eco маркалы такси көлігі шығыс бағытта келе жатып, кенет қарсы бағыттағы жолаққа шығып кеткен. Сол жерде ол батыс бағытта келе жатқан Range Rover көлігінің артқы дөңгелегіне жоғары жылдамдықпен соғылған.
Қатты соққыдан Range Rover жүргізушісі көлікті басқара алмай қалғандықтан, сол бағытта келе жатқан Hyundai Tucson кроссоверіне барып соққан. Куәгерлердің айтуынша, жол талғамайтын көлік екі көліктің ортасында қалып, екі жақтан соққы алған.
Салдарынан Range Rover жүргізушісі зардап шекті.
Оқиға куәгерлерінің айтуынша, полиция қызметкерлері оқиға орнында такси жүргізушісінің өзін-өзі оғаш ұстағанына назар аударып, оны медициналық тексеруге жіберген. Сараптама оның есірткіге мас күйде болғанын растаған.
Соқтығыс салдарынан жолдың екі жолағы да толық жабылды. Нәтижесінде Асқаров көшесінен Саин көшесіне дейін созылған, ұзындығы шамамен бір шақырым болатын үлкен кептеліс пайда болды.
Оқиға орнында құқық қорғау органдарының қызметкерлері жұмыс істеуде. Олар жол апатының барлық мән-жайы мен себептерін анықтауы тиіс.