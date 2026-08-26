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Оқиғалар

Түркістан облысында полиция берешегі бар 16 жүргізушіні анықтады

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.08.2026 13:33 Фото: Zakon.kz
Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету және жолдағы тәртіпті нығайту мақсатында Түркістан облысында рейдтік-профилактикалық іс-шаралар үздіксіз өткізілуде, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мәселен полицияға "Қорғау" бағдарламасы қарызын төлемеген 16 жүргізушіні анықтауға мүмкіндік берді.

Яғни жан-жақты жүргізілген жұмыс нәтижесінде жетісайлық полицейлер мобильдік қосымшасы арқылы 16 жүргізушінің 22 рет жол қозғалысы ережелерін бұзғанын анықтады. Нәтижесінде 7 автокөлік арнайы айыптұраққа қойылды.

Сондай-ақ Daewoo Nexia автокөлігінен төленбеген қарызы анықталып, жүргізушіге түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, берешек сол жерде өндірілді.

Полиция қызметкерлері жол қозғалысы ережелерін сақтауға және әкімшілік жауапкершіліктен жалтармауға шақырады. Жолдағы тәртіп – баршамызға ортақ жауапкершілік!

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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