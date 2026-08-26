Түркістан облысында полиция берешегі бар 16 жүргізушіні анықтады
Фото: Zakon.kz
Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету және жолдағы тәртіпті нығайту мақсатында Түркістан облысында рейдтік-профилактикалық іс-шаралар үздіксіз өткізілуде, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мәселен полицияға "Қорғау" бағдарламасы қарызын төлемеген 16 жүргізушіні анықтауға мүмкіндік берді.
Яғни жан-жақты жүргізілген жұмыс нәтижесінде жетісайлық полицейлер мобильдік қосымшасы арқылы 16 жүргізушінің 22 рет жол қозғалысы ережелерін бұзғанын анықтады. Нәтижесінде 7 автокөлік арнайы айыптұраққа қойылды.
Сондай-ақ Daewoo Nexia автокөлігінен төленбеген қарызы анықталып, жүргізушіге түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, берешек сол жерде өндірілді.
Полиция қызметкерлері жол қозғалысы ережелерін сақтауға және әкімшілік жауапкершіліктен жалтармауға шақырады. Жолдағы тәртіп – баршамызға ортақ жауапкершілік!
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript