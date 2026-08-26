#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
458.87
535.09
5.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
458.87
535.09
5.42
Оқиғалар

Павлодар облысында тау басынан бес адам эвакуацияланды

Жасыбай, Павлодар облысы, Бурабай, тау, туристер, эвакуациялау, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.08.2026 21:48 Сурет: wikimedia/Тимур Жансұлтан
26 тамызда Павлодар облысының Баянауыл ауданында, Жасыбай демалыс аймағында ТЖМ құтқарушылары бес туристке, оның ішінде үш балаға көмек көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, туристер Ақбет тауына көтерілген, алайда өз беттерінше төмен түсе алмаған.

"Құтқарушылар арнайы жабдықтардың көмегімен туристерді таудан қауіпсіз жерге түсірді. Бес турист те аман-есен эвакуацияланды. Медициналық көмек қажет болған жоқ", делінген хабарламада.

ТЖМ тауға шығар алдында өз мүмкіндіктеріңіз бен ауа райы жағдайын бағалап, қауіпсіз бағытты таңдау керектігін және жақындарыңызға баратын бағытыңыз бен қайту уақытыңызды айту қажеттігін ескертеді.

Бұған дейін Жетісу облысында таудың басында алапат өрт болғаны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Алматыда 36 жастағы ер адам тауда жарақат алды
15:16, 06 шілде 2025
Алматыда 36 жастағы ер адам тауда жарақат алды
Павлодар облысында көлге батып бара жатқан ер адам құтқарылды
13:01, 05 шілде 2026
Павлодар облысында көлге батып бара жатқан ер адам құтқарылды
2 600 метр биіктікте: Алматы тауларында қарт туристке шұғыл медициналық көмек көрсетілді
13:36, 17 мамыр 2026
2 600 метр биіктікте: Алматы тауларында қарт туристке шұғыл медициналық көмек көрсетілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Тимофей Скатов перед подачей
00:10, 27 тамыз 2026
Тимофей Скатов не смог выйти в основную сетку US Open - 2026
Тайсон Фьюри во время боя
23:53, 26 тамыз 2026
Тайсон Фьюри рассказал о своём отношении к ММА
Витор Бруну перед матчем &quot;Андерлехт&quot; - &quot;Кайрат&quot;
23:24, 26 тамыз 2026
Главный тренер "Андерлехта" Бруну рассказал о настрое на игру с "Кайратом"
Дастан Сатпаев в составе сборной Казахстана
22:54, 26 тамыз 2026
Дастан Сатпаев впервые сыграет с первых минут за "Бёрнли"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: