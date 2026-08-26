Павлодар облысында тау басынан бес адам эвакуацияланды
Сурет: wikimedia/Тимур Жансұлтан
26 тамызда Павлодар облысының Баянауыл ауданында, Жасыбай демалыс аймағында ТЖМ құтқарушылары бес туристке, оның ішінде үш балаға көмек көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, туристер Ақбет тауына көтерілген, алайда өз беттерінше төмен түсе алмаған.
"Құтқарушылар арнайы жабдықтардың көмегімен туристерді таудан қауіпсіз жерге түсірді. Бес турист те аман-есен эвакуацияланды. Медициналық көмек қажет болған жоқ", делінген хабарламада.
ТЖМ тауға шығар алдында өз мүмкіндіктеріңіз бен ауа райы жағдайын бағалап, қауіпсіз бағытты таңдау керектігін және жақындарыңызға баратын бағытыңыз бен қайту уақытыңызды айту қажеттігін ескертеді.
Бұған дейін Жетісу облысында таудың басында алапат өрт болғаны хабарланған.
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