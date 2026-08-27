#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
458.87
535.09
5.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
458.87
535.09
5.42
Оқиғалар

Тайландтан келген "кәдесый": Ақмола тұрғыны пошта арқылы марихуана алдырмақ болған

Тайландтан келген «кәдесый»: Ақмола тұрғыны пошта арқылы марихуана алмақ болған, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.08.2026 12:40 Сурет: pexels
Ақмола облысында полицейлер Тайландтан марихуана тасымалдау әрекетінің жолын кесті. Есірткі затын өңірге "Қазпошта" бөлімшесі арқылы жеткізуге тырысқан, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 26 тамызда Ақмола облыстық Полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлімдеді. Ведомствоның мәліметінше, жедел қызметкерлер тыйым салынған заттарды пошта арқылы жіберу жоспарланып отырғаны туралы ақпарат алған. Осыдан кейін сәлемдемені жеткізу процесі бақылауға алынған.

Тыйым салынған жүкті алушы "Қазпошта" АҚ бөлімшесі арқылы алуы тиіс болған. Халықаралық сәлемдемені Ақмола облысының 36 жастағы тұрғыны алуға келген.

"Әйел сәлемдемені алған сәтінде полиция қызметкерлеріне ұсталды. Жүргізілген іс-шаралар барысында есірткі заты тәркіленді", – деп хабарлады ведомство тілшілерге.

Қазіргі уақытта аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр. Құқық қорғау органдары қылмыстың барлық мән-жайын анықтап, есірткі тасымалдау тізбегіне қатысы бар басқа да адамдарды іздестіруде.

Бұған дейін 2026 жылғы 25 тамызда Қазақстан Ішкі істер министрлігі есірткі бизнесіне қарсы күрестің ауқымы жариялаған болатын. Құқық қорғау органдарын әсіресе жасөспірімдердің есірткіге әуестенуіне алаңдап отыр. Жеті айда 55 кәмелетке толмаған бала ұсталған, олардың 32-сі есірткі сатуға қатысы бар деп анықталған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Оқи отырыңыз
Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ
15:29, 30 қаңтар 2026
Ақмола облысында тұрғыннан бес келіден астам марихуана тәркіленді
&quot;Батыс Еуропа – Батыс Қытай&quot; автожолында 66 келі марихуана тәркіленді
17:20, 14 қазан 2025
"Батыс Еуропа – Батыс Қытай" автожолында 66 келі марихуана тәркіленді
Полицейлер жедел-іздестіру іс-шаралары барысында Түркістан облысында есірткі сақтап, тасымалдау фактісінің жолын кесті.
13:18, 07 ақпан 2025
Түркістан облысында полиция жүргізушіден 7 пакет есірткі тәркіледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Тимофей Скатов на подаче мяча
14:41, Бүгін
Напряжённой назвал Tennis Temple битву Скатова с Димитровым в квалификации US Open
Жанибек Алимханулы
14:16, Бүгін
"Пусть докажет, что он чист": Банк недоволен потенциальным боем Алимханулы - Шираз
Сборная Узбекистана по футболу сыграет против Аргентины в преддверии Кубка Азии-2027
13:56, Бүгін
Сборная Узбекистана по футболу сыграет против Аргентины в преддверии Кубка Азии-2027
Сатпаева представили в &quot;Бёрнли&quot;
13:37, Бүгін
Болельщики "Бёрнли" поддержали Дастана Сатпаева после вылета из Кубка английской лиги
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: