Тайландтан келген "кәдесый": Ақмола тұрғыны пошта арқылы марихуана алдырмақ болған
Бұл туралы 2026 жылғы 26 тамызда Ақмола облыстық Полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлімдеді. Ведомствоның мәліметінше, жедел қызметкерлер тыйым салынған заттарды пошта арқылы жіберу жоспарланып отырғаны туралы ақпарат алған. Осыдан кейін сәлемдемені жеткізу процесі бақылауға алынған.
Тыйым салынған жүкті алушы "Қазпошта" АҚ бөлімшесі арқылы алуы тиіс болған. Халықаралық сәлемдемені Ақмола облысының 36 жастағы тұрғыны алуға келген.
"Әйел сәлемдемені алған сәтінде полиция қызметкерлеріне ұсталды. Жүргізілген іс-шаралар барысында есірткі заты тәркіленді", – деп хабарлады ведомство тілшілерге.
Қазіргі уақытта аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр. Құқық қорғау органдары қылмыстың барлық мән-жайын анықтап, есірткі тасымалдау тізбегіне қатысы бар басқа да адамдарды іздестіруде.
Бұған дейін 2026 жылғы 25 тамызда Қазақстан Ішкі істер министрлігі есірткі бизнесіне қарсы күрестің ауқымы жариялаған болатын. Құқық қорғау органдарын әсіресе жасөспірімдердің есірткіге әуестенуіне алаңдап отыр. Жеті айда 55 кәмелетке толмаған бала ұсталған, олардың 32-сі есірткі сатуға қатысы бар деп анықталған.