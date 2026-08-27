Ақтөбелік оқушы отбасында анасына пышақпен шабуыл жасап, ісі сотқа жетті
Фото: pxhere
Ақтөбеде бүкіл қаланы дүр сілкіндірген қылмыстық іс бойынша сот процесі басталды. Сот алдында 16 жастағы мектеп оқушысы жауап беруі тиіс болған. Тергеу нұсқасына сәйкес, былтыр желтоқсанда ол өз анасы мен әжесіне пышақпен шабуыл жасаған, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 26 тамыздағы КТК телеарнасының дерегінше, жасөспірім сот отырысына қатысқан жоқ. Қазір ол психиатриялық ауруханада жатыр.
Сараптама қорытындысы бойынша, жасөспірімге параноидты шизофрения диагнозы қойылған. Мамандар қылмыс жасаған кезде оның өз әрекетін түсінбеген деген қорытындыға келген.
Бүгін сот отырысына жасөспірімнің әкесі мен әжесі келді. Екеуі де видеоға түсіруге қарсылық білдіріп, журналистерге пікір беруден бас тартты.
Қанды оқиғаның мән-жайын мемлекеттік айыптаушы жария етті.
"Жасөспірім асүйде болған. Сол кезде анасы оның оқу үлгеріміне қатысты ескерту жасаған. Осыдан кейін ол раковинаның үстіндегі шкафты ашып, қара сабы бар пышақты көріп, қолына алған. Содан соң әйелді басқа бөлмеге дейін қуған. Ол жерде анасының денесінің әртүрлі бөліктеріне бірнеше рет пышақ сұққан. Алған жарақаттарынан әйел оқиға орнында қаза тапты", – деді Ақтөбе облысы прокуратурасы басқармасының аға прокуроры Елдар Әбиев.
Бұған дейін Қазақстанның оңтүстігінде 56 жастағы ер адамның жанжал кезінде қарсыласын пышақтап, ауыр жарақаттағаны туралы жазған болатынбыз.
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