#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
458.87
535.09
5.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
458.87
535.09
5.42
Оқиғалар

Ақтөбелік оқушы отбасында анасына пышақпен шабуыл жасап, ісі сотқа жетті

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.08.2026 12:53 Фото: pxhere
Ақтөбеде бүкіл қаланы дүр сілкіндірген қылмыстық іс бойынша сот процесі басталды. Сот алдында 16 жастағы мектеп оқушысы жауап беруі тиіс болған. Тергеу нұсқасына сәйкес, былтыр желтоқсанда ол өз анасы мен әжесіне пышақпен шабуыл жасаған, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 26 тамыздағы КТК телеарнасының дерегінше, жасөспірім сот отырысына қатысқан жоқ. Қазір ол психиатриялық ауруханада жатыр.

Сараптама қорытындысы бойынша, жасөспірімге параноидты шизофрения диагнозы қойылған. Мамандар қылмыс жасаған кезде оның өз әрекетін түсінбеген деген қорытындыға келген.

Бүгін сот отырысына жасөспірімнің әкесі мен әжесі келді. Екеуі де видеоға түсіруге қарсылық білдіріп, журналистерге пікір беруден бас тартты.

Қанды оқиғаның мән-жайын мемлекеттік айыптаушы жария етті.

"Жасөспірім асүйде болған. Сол кезде анасы оның оқу үлгеріміне қатысты ескерту жасаған. Осыдан кейін ол раковинаның үстіндегі шкафты ашып, қара сабы бар пышақты көріп, қолына алған. Содан соң әйелді басқа бөлмеге дейін қуған. Ол жерде анасының денесінің әртүрлі бөліктеріне бірнеше рет пышақ сұққан. Алған жарақаттарынан әйел оқиға орнында қаза тапты", – деді Ақтөбе облысы прокуратурасы басқармасының аға прокуроры Елдар Әбиев.

Бұған дейін Қазақстанның оңтүстігінде 56 жастағы ер адамның жанжал кезінде қарсыласын пышақтап, ауыр жарақаттағаны туралы жазған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Оқи отырыңыз
Таиландта трансгендерлер туристке пышақпен шабуыл жасады
09:50, 13 қыркүйек 2025
Таиландта трансгендерлер туристке пышақпен шабуыл жасады
Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения
10:52, 12 тамыз 2026
Анасына пышақпен шабуыл жасап, Вьетнамға қашқан қазақстандық экстрадицияланды
Сот, Атырау, ұстаз, кісі өлімі
22:56, 22 мамыр 2026
Атыраудағы ұстаз өлімі бойынша қозғалған іс сотқа жетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Тимофей Скатов на подаче мяча
14:41, Бүгін
Напряжённой назвал Tennis Temple битву Скатова с Димитровым в квалификации US Open
Жанибек Алимханулы
14:16, Бүгін
"Пусть докажет, что он чист": Банк недоволен потенциальным боем Алимханулы - Шираз
Сборная Узбекистана по футболу сыграет против Аргентины в преддверии Кубка Азии-2027
13:56, Бүгін
Сборная Узбекистана по футболу сыграет против Аргентины в преддверии Кубка Азии-2027
Сатпаева представили в &quot;Бёрнли&quot;
13:37, Бүгін
Болельщики "Бёрнли" поддержали Дастана Сатпаева после вылета из Кубка английской лиги
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: