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Оқиғалар

Ұйықтап жатқан қазақстандық қызды көршісі жасырын суретке түсірген: оқиға немен аяқталды

Центр оперативного управления департамента полиции, центр оперативного управления ДП, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, правонарушители, телефон полиции, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.08.2026 12:12 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Ақмола облысы Атбасар ауданындағы ауылдардың бірінде жергілікті тұрғынның басынан тосын әрі алаңдатарлық жағдай өтті. Түнде көршісінің үйіне рұқсатсыз кіруі қыздың құқық қорғау органдарына жүгінуіне себеп болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиғаға қатысты түсініктемені 2026 жылғы 26 тамызда өңірлік Полиция департаментінің баспасөз қызметі берді. Ведомствоның мәліметінше, полицияға 20 жастағы қыз арызданған. Ол түн ортасында көршісінің үйіне заңсыз кіріп, өзі ұйықтап жатқан кезде суретке түсіргенін айтқан.

Полиция қызметкерлері оқиға орнына жедел барып, күдіктіні ұстады. Ол 37 жастағы жергілікті тұрғын болып шықты.

"Тергеу барысында 37 жастағы ер адамның шынымен де 20 жастағы көршісінің үйіне кіргені анықталды. Ол бұл әрекетін қызбен сөйлескісі келгенімен түсіндірді", – деп хабарлады Ақмола облысы ПД баспасөз қызметі.

Аталған факті бойынша полиция қылмыстық іс қозғады. Қазіргі уақытта құқық қорғау органдары оқиғаның барлық мән-жайын, сондай-ақ ауыл тұрғынының әрекетіне не себеп болғанын анықтап жатыр. Тергеу қорытындысы бойынша түпкілікті процессуалдық шешім қабылданады.

Ведомство азаматтардың тұрғын үйіне бас сұғуға болмайтындығын еске салды. Өзгенің үйіне заңсыз кіру қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғуы мүмкін. Полиция азаматтарды айналасындағылардың жеке шекарасы мен заңды құқықтарын құрметтеуге шақырды.

Бұған дейін Қазақстанның оңтүстігінде 56 жастағы ер адамның жанжал кезінде қарсыласын пышақтап, өлімге әкелген жарақат салғаны туралы хабарланған болатын.

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Гүлай Ашекова
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