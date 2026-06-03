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Құқық

БҚО-дағы ауылдардың бірінде оқушы бала өлі күйінде табылды

Полиция, БҚО, Теректі ауданы, ауыл, оқушы бала, қайғылы оқиға , сурет - Zakon.kz жаңалық 03.06.2026 19:51 Сурет: Zakon.kz
Батыс Қазақстан облысы, Теректі ауданындағы ауылдардың бірінде 2 маусымда оқушы бала өлі күйінде табылды. Құқық қорғау органдары мәліметінше, ол өзін-өзін қол жұмсаған болуы мүмкін, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Мой город" жергілікті порталы өңірлік ПД-ның баспасөз қызметіне сілтеме жасай отырып, бұл факт бойынша тәртіп сақшылары сотқа дейінгі тергеуді бастағанын хабарлайды.

Қайғылы оқиғаның себептері мен жағдайлары алда анықталатын болады.

БҚО ПД тергеу мүддесі үшін өзге де ақпараттар жария етуге жатпайтынын нақтылайды.

Бұған дейін Маңғыстау облысында үй ауласынан оқушы бала өлі күйінде табылғанын жазғанбыз.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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