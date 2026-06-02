#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
485.95
565.74
6.83
Құқық

Маңғыстау облысында үй ауласынан оқушы бала өлі күйінде табылды

Әткеншек, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, үй ауласы, оқушы, бала, қайғылы оқиға, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.06.2026 20:56 Сурет: pixabay
Маңғыстау облысында полиция 12 жасар баланың өлімі бойынша қозғалған қылмыстық іс аясында тергеу жүргізіп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданының тұрғындары тұншығу белгілері бар оқушы баланың денесін тауып алған. Қайғылы оқиға жеке сектордағы үйлердің бірінің ауласында болған.

"Оны алдымен басқа бала көрген, бастапқыда ол әткеншек теуіп отыр деп ойлаған. Ал қасына жақындап келіп, мұқият қарағанда баланың беті көкпеңбек болып, аузынан ақ көбік шығып жатқанын көреді. Содан кейін ол дауыстап әке-шешесін шақырады, өз кезегінде олар полиция мен жедел жәрдем қызметіне хабарласқан. Оқиғаның себебі әлі анықталған жоқ", деп жазады Lada.kz қайғылы оқиғаның куәгеріне сілтеме жасап.

Баланың өлімін облыстық жедел жәрдем станциясының қызметкерлері растады. Дәрігерлердің айтуынша, оқиға орнына шақырту 1 маусымда тіркелген. Дәрігерлер 2014 жылғы кәмелетке толмаған баланың өлімін растады.

Өңірлік полиция департаменті де болған оқиғаға қатысты түсініктеме берді.

"1 маусымда полицияға Мұнайлы ауданы Атамекен ауылындағы үйлердің бірінде баланың көз жұмғаны туралы хабарлама келіп түсті. Алдын ала мәліметтер бойынша, 12 жасар бала аулада қолдан жасалған әткеншекпен ойнап жүргенде жазатайым оқиғаға тап болып, салдарынан өміріне сәйкес келмейтін жарақат алған", - деді Маңғыстау облыстық ПД.

Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды.

"Қазіргі уақытта қайғылы оқиғаның барлық мән-жайларын анықтауға бағытталған қажетті тергеу әрекеттері жүргізілуде. Тергеу мүддесі үшін өзге ақпараттар жария етуге жатпайды", - деп толықтырады полициядан.

Бұған дейін Петропавлда жыл басынан бері қорлық көрген 38 әйел полицияның сенім телефонына жүгінгені хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Полиция, ШҚО, Риддер, жоғалған бала, оқушы, қайғылы оқиға
22:27, 07 мамыр 2026
Риддерде жоғалып кеткен оқушы бала өлі күйінде табылды
Өзен, суға бату, Жетісу облысы, Көксу, Мұқаншы өзені, үш жасар бала
19:53, 18 қыркүйек 2024
Жетісу облысында жоғалып кеткен үш жасар бала өлі күйінде табылды
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны
13:09, 24 маусым 2025
БҚО-да полиция қызметкері өз үйінің ауласында өлі күйінде табылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: WTA
22:35, Бүгін
Мирра Андреева установила рекорд "Ролан Гаррос" в XXI веке
Фото: ФК &quot;Атырау&quot;
22:11, Бүгін
Футбольный клуб "Атырау" рассматривает переезд в Кызылорду
Фото: КХЛ
21:36, Бүгін
Экс-защитник "Трактора" Логан Дэй пополнил состав "Барыса"
Фото: wrestlingleague.ru
21:05, Бүгін
Казахстанский борец Мурат Джакупов проиграл на претендентском турнире PWL
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: