Атырау облысында алғаш рет Конго-Қырым инфекциясын жұқтыру дерегі тіркелді. Дәрігерлер не дейді
Облыстық инфекциялық ауруханаға Исатай ауданынан бір отбасының екі мүшесі бірдей келіп түскен. 14 жастағы қыздың дерті зертханалық жолмен расталды. Шамамен бір апта бойы ол жансақтау бөлімінде жатты, қазір жағдайы тұрақталып, палатаға ауыстырылды. Атырау облыстық денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше, одан оң динамика байқалуда.
Инфекциялық ауруханада тексеруден өткен 47 жастағы әйелдің тапсырған ПЦР нәтижесі теріс болып шықты. Оны үйіне босатылды.
Бұл ретте мамандар жұқтырудың нақты қалай болғанын әлі анықтауы тиіс. Қызды немесе оның туысын кене шаққаны, әзірге белгісіз.
Инфекционист дәрігер Жансая Хайдарованың айтуынша, адам кене шаққанын байқамай қалуы мүмкін, өйткені ол теріде әрқашан айқын реакция тудыра бермейді. Сонымен қатар мамандар жұқтырудың басқа да ықтимал жолдарын қарастыруда.
"Конго-Қырым геморрагиялық қызбасы қан арқылы беріледі. Инфекция жұқтырған кене шаққанда, сондай-ақ мал сою немесе жүн қырқу кезінде ауру малдың қанымен жанасқанда жұғуы мүмкін. Сондай-ақ науқастың қанымен байланыста болған кезде адамнан адамға жұғуы ықтимал", деп түсіндіреді дәрігер.
Маманның айтуынша, бұл инфекцияның алғашқы белгілері қарапайым вирустық инфекцияға ұқсауы мүмкін. Адамның дене қызуы көтеріліп, әлсіздік, бас және бұлшықеттердің ауруы, қалтырау, дененің сыздауы, жүрек айнуы, құсу секілді белгілер пайда болады. Дерт ауыр түрде өршіген кезде геморрагиялық белгілер, яғни қан кету, қан құйылуы мүмкін.
Осыған байланысты дәрігерлер науқастың эпидемиологиялық анамнезіне ерекше назар аударуға кеңес береді. Кене шаққанын, малмен байланыста болғанын, мал союға немесе жүн қырқуға қатысқанын, сондай-ақ науқастың қанымен байланыста болғанын анықтау маңызды. Сондай-ақ қайтыс болған адамды жуындыру кезінде де қауіп туындауы мүмкін.
Егер осындай белгілер пайда болса, уақтылы медициналық көмекке жүгініп, дәрігерге ықтимал қауіп факторлары туралы хабарлау қажет.
Айта кетсек, Қызылорда облысында кене шаққан ер адам Конго-Қырым геморрагиялық қызбасынан көз жұмған болатын.