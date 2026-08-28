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Оқиғалар

18 көлік, пәтерлер мен жүздеген миллион теңге тәркіленді: ірі қаржы пирамидасына қатысты іске нүкте қойылды

Мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2026 10:25 Фото: Zakon.kz
Павлодарда 70% көлемінде табыс табуға уәде берген "ХАС" қаржы пирамидасына қатысты үкім шығарылды. Оның құрбаны болғандар саны 500-ден асады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Павлодар облысының прокуратурасы 2026 жылғы 28 тамызда хабарлағандай, 2022–2023 жылдары Солтүстік Қазақстан облысының тумасы өзінің таныстары, Астана қаласы мен Павлодар облысының тұрғындары қатарынан қылмыстық топ құрған. Олар елорда, Алматы, Павлодар, Екібастұз және еліміздің басқа қалалары тұрғындарының ақшасын тартқан.

"Жоғары табыс туралы уәдеге сенген 376 азамат пирамида мүшелеріне 2 млрд теңгеден астам қаражат берген. Топты ұйымдастырушы кінәлі деп танылып, бас бостандығынан айырылды. Қалған қатысушыларға әртүрлі жаза түрлері мен мерзімдері тағайындалды", – деп мәлімдеді прокуратура.

Қылмыстық жолмен алынған қаражатқа сатып алынған Астана мен Павлодардағы жер телімдері мен пәтерлер, 18 автокөлік және 300 млн теңгеден астам ақша тәркіленді. Үкім заңды күшіне енді.

Кейінгі жұмыс барысында жалпы сомасы 882 854 500 теңге залал келтірілген тағы 139 жәбірленуші анықталды. Жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша тергеу жүргізілді.

"Қабылданған шаралардың нәтижесінде жалпы сомасы шамамен 3 млрд теңге залал келген 515 азаматтың құқығы қорғалды. Қаражаттың бір бөлігі жәбірленушілерге өтелді", – деп хабарлады қадағалау органы.

Бұған дейін Солтүстік Қазақстан облысының тағы бір тұрғыны заңсыз жаппай несие бергені үшін сотталған еді. Одан алты пәтер, мотоцикл, автокөлік және 280 млн теңгенің активтері тәркіленді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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