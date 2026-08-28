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Оқиғалар

Әйелін өлтірмек болған ер адам анасын құтқаруға келген өгей ұлын пышақтап өлтірді

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2026 15:20 Фото: Zakon.kz
Жітіқарада әйелін өлтіруге әрекет жасап, оны қорғауға ұмтылған өгей ұлын өлтірген ер адамға үкім шықты. Бұл туралы Zakon.kz хабарлайды.

Оған адам өлтіру және адам өлтіруге оқталу бойынша айып тағылған.

Қостанай облыстық сотының 2026 жылғы 28 тамызда хабарлауынша, сәуір айында сотталушы мас күйінде жанжал кезінде әйелінің іш тұсына пышақ сұғып, ауыр дене жарақатын салған. Алайда әйелді өлтіру ниетін соңына дейін жеткізе алмаған. Себебі әйелдің айқайын естіген оның кәмелетке толмаған ұлы сыртқа жүгіріп шығып, сотталушыны тоқтатуға әрекет жасаған.

Жасөспірім ер адамның қолындағы пышақты қағып түсіруге тырысқан кезде, сотталушы оның кеуде тұсына төрт рет пышақ сұққан. Кәмелетке толмаған бала оқиға орнында қайтыс болған.

"Осыдан кейін К. әйелін өлтіруге бағытталған әрекетін жалғастырып, оған қайтадан пышақ сұғуға әрекет жасаған. Алайда жәбірленушінің араша түскен ағасы оны қарусыздандырған", – деп хабарлады сот.

Сотта сотталушы өз кінәсін толық мойындап, жәбірленушілерден кешірім сұраған.

"Сот талқылауы барысында анықталған мән-жайларды ескере отырып, сондай-ақ Қылмыстық кодекстің 56-бабында көзделген талаптарды – қылмыс жасауға оқталғаны үшін жаза мерзімі немесе мөлшері аяқталған қылмыс үшін тиісті бапта көзделген негізгі жаза түрінің ең жоғары мерзімінің немесе мөлшерінің төрттен үш бөлігінен аспауға тиіс екенін басшылыққа ала отырып, сондай-ақ қылмыстық құқық бұзушылықтардың жиынтығы бойынша жазаларды ішінара қосу арқылы сот сотталушы К.-ға 23 жыл бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Жазасын қылмыстық-атқару жүйесінің орташа қауіпсіздік мекемесінде өтейді", – делінген сот хабарламасында.

Жәбірленушілердің моральдық зиянды өтеу туралы азаматтық талап-арызы ішінара қанағаттандырылды.

Үкім заңды күшіне әлі енген жоқ.

Бұған дейін ерлі-зайыптылар мен оларға келген туыстарының жанжалға дейін бірге ішімдік ішкені хабарланған болатын. Қонақ кеткеннен кейін ерлі-зайыптылар арасында жанжал шыққан.

Сот-психиатриялық сараптаманың қорытындысына сәйкес, сотталушы психикалық аурулардан зардап шекпейді.

Мемлекеттік айыптаушы Евгений Канылинді 22 жылға бас бостандығынан айыруды сұраған. Ал жәбірленуші тарап оған өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды талап еткен.

Қаза тапқан жасөспірім 15 жаста болған.

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Гүлай Ашекова
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