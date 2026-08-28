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Оқиғалар

БҚО-да мал арасында құтыру, бруцеллез және басқа да инфекция ошақтары тіркелді

Мал, ірі-қара, БҚО, құтыру, бруцеллез, қарасан, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2026 19:58 Сурет: pixabay
2026 жылдың басынан бері Батыс Қазақстан облысында жануарлардың жұқпалы ауруларының жеті эпизоотиялық ошағы тіркелді. Олардың арасында құтыру, бруцеллез, инфекциялық ринотрахеит және қарасан да бар, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мал ауруының ең көп саны инфекциялық ринотрахеитке тиесілі. Үш ошақ Ақжайық ауданының Шабдаржап, Атамекен және Жолап ауылдарында анықталды.

Ірі қара мал (ІҚМ) бруцеллезінің тағы екі ошағы Бәйтерек ауданының Көшім ауылында және Теректі ауданының Подстепное ауылында тіркелді. Бұл туралы "Мой Город" басылымы БҚО Ветеринария басқармасының басшысы Абзал Бралиевтің сөзіне сүйене отырып, жазады.

Диагноздар расталғаннан кейін мамандар жедел түрде ветеринариялық-санитариялық шектеулер енгізді. Бралиевтің айтуынша, ринотрахеит пен қарасан ошақтары, сондай-ақ бруцеллез жағдайларының бірі қазірдің өзінде толығымен жойылды.

"Тағы екі нысан бақылауда қалып отыр: ірі қара мал бруцеллезі анықталған бір орын және жабайы аңның құтыру нүктесі. Соған қарамастан, өңірдегі жалпы эпизоотиялық ахуалды сарапшылар тұрақты және бақылауда деп бағалайды", – деді басқарма басшысы.

Салыстыра кетсек, 2025 жылы БҚО-да жануарлардың аса қауіпті ауруларының төрт ошағы: Бөкейорда мен Қазталов аудандарында ІҚМ құтыруының үш жағдайы және Бәйтерек ауданында бруцеллездің бір ошағы тіркелген болатын.

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