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ШҚО-да млн теңгенің алтын бұйымдарын ұрлаған күдікті ұсталды

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.08.2026 15:51 Фото: Zakon.kz
Шығыс Қазақстан облысында полицейлер алтын әшекейлерді ұрлаудың екі дерегін ашты. Екі жағдайда да қымбат бұйымдар сауда орындарынан ұрланған.

Келтірілген жалпы шығын бір миллион теңгеден асты. Алғашқы жағдай Өскемендегі ломбардтардың бірінде болған.

Ер адам бұйым сатып алуға келген сатып алушы ретінде әрекет етіп, сатушының назарын басқа жаққа аударған сәтті пайдаланған. Осы кезде ол құны 500 мың теңгеден асатын алтын алқаны қалтасына салып, алып кеткен.

Бірнеше күннен кейін қаладағы басқа сауда орнында осыған ұқсас жағдай қайталанған. Бұл жолы күдікті дәл осы тәсілмен құны 500 мың теңге болатын алтын білезікті ұрлаған.

Арыздар түскеннен кейін полиция қызметкерлері күдіктінің жеке басын жедел анықтады. Ол аудандардың бірінде тұратын 30 жастағы ер адам болып шықты.

Аталған деректер бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны
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