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Оқиғалар

Тоқаев Бішкекке барды

Тоқаев Бішкекке барды, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.08.2026 17:11 Сурет: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев Қырғызстан Президенті Садыр Жапаровтың шақыруымен Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің 26-отырысына және "ШЫҰ+" форматындағы кездесуге қатысу үшін Бішкек қаласына жұмыс сапарымен барды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлімдеді.

Тоқаев, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.08.2026 17:11

Сурет: akorda.kz

Сонымен қатар Мемлекет басшысы VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ресми ашылу салтанатына қатысады.

Бішкек, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.08.2026 17:11

Сурет: akorda.kz

Қазақстан Президентін "Манас" әуежайынан Қырғызстан Министрлер кабинетінің төрағасы – Президент Әкімшілігінің басшысы Адылбек Қасымалиев қарсы алды.

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Айдос Қали
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