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Жапаров Тоқаевты "Бішкек Арена" стадионында күтіп алды

Тоқаевты &quot;Бішкек Арена&quot; стадионында Жапаров күтіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.08.2026 19:22 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ашылу салтанатына қатысу үшін "Бішкек Арена" стадионына барды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

Қасым-Жомарт Тоқаевты Қырғызстан Президенті Садыр Жапаров күтіп алды.

Еске салайық, бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Бішкекте Ильхам Әлиевпен кездескенін хабарлаған едік. ШЫҰ саммиті аясында өткен кездесуде Қасым-Жомарт Тоқаев Әзербайжан Республикасының Президенті Ильхам Әлиевке Қазақстандағы ауқымды саяси реформалар мен алғашқы бір палаталы Құрылтай сайлауының нәтижесі жөнінде әңгімеледі.

Мемлекет басшысы елдің саяси өміріндегі аталған тарихи уақиға жан-жақты жаңғыру жолындағы маңызды кезең саналатынын атап өтті. Президент Құрылтай сайлауының өтуіне байланысты білдірген жылы лебізі, сондай-ақ Әзербайжан өкілдерінің байқаушылар миссиясы құрамындағы белсенділігі үшін Ильхам Әлиевке алғыс айтты.

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