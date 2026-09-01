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Оқиғалар

Алматы облысында стоматолог МӘМС жүйесінен 65 милионнан астам теңгені заңсыз иемденген

Стоматолог, стоматология, стоматологическая клиника, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.09.2026 12:10 Фото: unsplash
Алматы облысының прокуратурасы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (МӘМС) қаражатын заңсыз алу дерегін анықтады. Нәтижесінде жалған медициналық қызметтер үшін Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорынан 65,9 млн теңге төленгені белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тексеру барысында екі жеке стоматологиялық клиниканың директоры пациенттердің жеке деректерін пайдаланып, медициналық ақпараттық жүйеге жалған мәліметтер енгізгені анықталды.

«Құжаттарда туа біткен патологиясы бар балаларға ортодонтиялық қызметтер көрсетілгені жазылған. Осы мәліметтердің негізінде клиникалар Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының қаражатынан төлем алған. Алайда іс жүзінде аталған қызметтер көрсетілмеген», – делінген қадағалау органының 2026 жылғы 1 қыркүйектегі хабарламасында.

Прокуратура тексерген материалдар бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 190-бабы 4-бөлігінің 2-тармағы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қонаев қаласының соты кінәлі адамға қатысты айыптау үкімін шығарды.

Мемлекетке келтірілген 65,9 млн теңге көлеміндегі залал толық өтелді.

Айта кетейік, бұл МӘМС қаражатына қатысты анықталған жалғыз жағдай емес. Бұған дейін де осындай заңсыз іс-әрекеттер әшкереленген. Мәселен, 3 тамызда Қазақстанда МӘМС жүйесіндегі миллиардтаған теңгені қамтыған ауқымды алаяқтық әрекеттер анықталғаны хабарланған еді.

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Гүлай Ашекова
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