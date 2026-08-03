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Оқиғалар

Қазақстанда МӘМС жүйесіндегі миллиардтаған теңгенің алаяқтық схемалары әшкереленді

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , сурет - Zakon.kz жаңалық 03.08.2026 10:07 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қазақстанда 140 мыңға жуық азаматты медициналық ұйымдарға жалған тіркеу және көрсетілмеген медициналық қызметтер туралы жалған мәлімет енгізу деректері анықталды. Бұл схемалар Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорынан заңсыз қаржы алуға мүмкіндік берген, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қаржылық мониторинг агенттігі 2026 жылғы 3 тамызда ауқымды заңбұзушылықтар туралы мәлімет жариялады.

"Аталған деректер бойынша 36 қылмыстық іс тергеліп жатыр. Анықталған залал көлемі 3,5 млрд теңгеден асады", – делінген агенттік хабарламасында.

Мәселен, Түркістан облысында Жетісай көпбейінді аудандық ауруханасының лауазымды тұлғаларына қатысты тергеу жүргізіліп жатыр.

Тергеу мәліметінше, МӘМС аясында бөлінген қаражат қызмет көрсетілмей және тауар жеткізілмей, 20-дан астам жеке кәсіпкердің шотына аударылған. Кәсіпкерлер медициналық мекемемен ешқандай келісімшарт жасамаған. Олардың деректемелері ақшаны шығарып алып, кейін қолма-қол ақшаға айналдыру үшін пайдаланылған. Мемлекетке келтірілген залал 501 млн теңгеден асты. Екі күдікті қамауға алынды.

Сондай-ақ Астанада Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорынан заңсыз қаржы алу схемасын ұйымдастырған "Forte Clinic" ЖШС жекеменшік клиникасының басшысы бес жылға бас бостандығынан айырылды. Оның сыбайласы – Денсаулық сақтауды дамыту ұлттық ғылыми орталығының қызметкері азаматтарды клиникаға тіркеу туралы өтінімдерді заңсыз мақұлдағаны үшін үш жылға сотталды.

Қылмыстық схема нәтижесінде 15 мыңнан астам азамат клиникаға заңсыз тіркеліп, DamuMed ақпараттық жүйесі арқылы 79 млн теңгенің жалған медициналық қызметтері рәсімделген.

Алматы облысында "Mydental.kz" және "Стоматология Dr.Nurzhanova" ЖШС клиникаларының басшысы стоматологиялық қызмет көрсету кезінде алаяқтық жасағаны үшін мүлкі тәркіленіп, төрт жылға бас бостандығынан айырылды.

Шын мәнінде науқастарға ешқандай қызмет көрсетілмеген. Жалған қызметтерді рәсімдеу үшін дәрігерлердің есептік жазбалары мен кәмелетке толмаған науқастардың жеке деректері пайдаланылған. Нәтижесінде медициналық қызмет жалған көрсетілген 4,5 мыңнан астам дерек анықталды. Мемлекетке келтірілген залал 66 млн теңгені құрады.

ҚМА өкілдері бұл бағыттағы жұмыс жалғасып жатқанын мәлімдеді.

Бұған дейін, 2026 жылғы 14 шілдеде, Астанадағы жекеменшік клиника басшысының DamuMed жүйесі мен Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорын пайдаланып, ондаған миллион теңгені заңсыз иемденгені хабарланған еді. Сот клиника басшысын бес жылға, ал Денсаулық сақтауды дамыту орталығының қызметкерін үш жылға бас бостандығынан айырды.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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