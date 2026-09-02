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Оқиғалар

Қазақстанның оңтүстігінде жаңа туған нәресте қоқыс жәшігінен табылды

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, перинатальный центр, перинатальные центры, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.09.2026 13:36 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Жамбыл облысының Қордай ауданында жаңа туған нәресте қоқыс контейнерінен табылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға туралы ақпарат 2026 жылғы 2 қыркүйекте әлеуметтік желілерде тарады. Мәліметке сәйкес, Гвардейский әскери қалашығының аумағындағы қоқыс контейнерлерінің бірінен жаңа туған қыз бала табылған. Қазір оқиғаның мән-жайы анықталып, сәбидің ата-анасы іздестіріліп жатыр.

Жамбыл облысы Полиция департаментінің баспасөз қызметі бұл деректі растады.

"Жаңа туған нәрестені қауіп-қатерге қалдыру дерегі бойынша полиция қызметкерлері қылмыстық іс қозғады. Баланың анасын анықтауға және оқиғаның барлық мән-жайын айқындауға бағытталған жедел-іздестіру және тергеу іс-шаралары жүргізіліп жатыр", – деп хабарлады ведомство.

Қазір нәресте медициналық мекемеде жатыр. Оның жағдайы тұрақты, өміріне қауіп төніп тұрған жоқ.

"Өзге ақпарат Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес жариялауға жатпайды", – деп толықтырды полиция.

Бұған дейін, 2026 жылғы шілдеде, Астанадағы тұрғын үйлердің бірінің кәріз құбырынан шала туған нәрестенің денесі табылған еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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