Қазақстанның оңтүстігінде жаңа туған нәресте қоқыс жәшігінен табылды
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Жамбыл облысының Қордай ауданында жаңа туған нәресте қоқыс контейнерінен табылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оқиға туралы ақпарат 2026 жылғы 2 қыркүйекте әлеуметтік желілерде тарады. Мәліметке сәйкес, Гвардейский әскери қалашығының аумағындағы қоқыс контейнерлерінің бірінен жаңа туған қыз бала табылған. Қазір оқиғаның мән-жайы анықталып, сәбидің ата-анасы іздестіріліп жатыр.
Жамбыл облысы Полиция департаментінің баспасөз қызметі бұл деректі растады.
"Жаңа туған нәрестені қауіп-қатерге қалдыру дерегі бойынша полиция қызметкерлері қылмыстық іс қозғады. Баланың анасын анықтауға және оқиғаның барлық мән-жайын айқындауға бағытталған жедел-іздестіру және тергеу іс-шаралары жүргізіліп жатыр", – деп хабарлады ведомство.
Қазір нәресте медициналық мекемеде жатыр. Оның жағдайы тұрақты, өміріне қауіп төніп тұрған жоқ.
"Өзге ақпарат Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес жариялауға жатпайды", – деп толықтырды полиция.
Бұған дейін, 2026 жылғы шілдеде, Астанадағы тұрғын үйлердің бірінің кәріз құбырынан шала туған нәрестенің денесі табылған еді.
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