"Жылдың ең құнды олжасы": "Алтын-Емелде" сирек кездесетін сілеусін көзге түсті
Сурет: pixabay
"Алтын-Емел" мемлекеттік ұлттық табиғи паркінде Қызыл кітапқа енген жыртқыш фототұзаққа екі рет түсіп қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Саябақ қызметкерлері 2026 жылғы 2 қыркүйекте сілеусіннің фотоларын жариялап, бұл кадрларды жыл бойы жүргізілген зерттеу жұмыстарының ең құнды олжасы деп атады.
"Алтын-Емел" паркінің Үлкен Қалқан тауында орнатылған фототұзақ ерекше кадрларды түсірген. Онда Қазақстанның Қызыл кітабына енген, өте сақ әрі жұмбақ түркістандық сілеусін (Lynx lynx isabellinus) бейнеленген", – деп атап өтті Қазақстандағы ең танымал әрі ірі табиғи парктердің бірінің әкімшілігі.
Сондай-ақ жыл бойы жүргізілген бақылау барысында сирек жыртқыш фототұзаққа бар болғаны екі рет түскені айтылды. Бұл оның адам көзінен тасада, жасырын өмір салтын ұстанатынын көрсетеді.
Түркістандық сілеусін (лат. Lynx lynx isabellinus) – кәдімгі сілеусіннің сирек кездесетін, жасырын тіршілік ететін және аз зерттелген түрі. Ол Қазақстанның және Орталық Азияның басқа да елдерінің Қызыл кітабына енгізілген.
Бұл ерекше тау жыртқышын аулауға 1976 жылдан бері қатаң тыйым салынған.
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