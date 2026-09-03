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Оқиғалар

ШҚО тұрғынынан 35 келі қарасора тәркіленді

Шығыс Қазақстан облысында полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы мен экономикалық қылмысқа қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері “Қарасора — 2026” жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында қарасораны заңсыз өсіру және сақтау фактісін анықтады. , сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2026 14:21 Сурет: ҚР ІІМ
Шығыс Қазақстан облысында полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы мен экономикалық қылмысқа қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері “Қарасора — 2026” жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында қарасораны заңсыз өсіру және сақтау фактісін анықтады.

Глубокое ауданының 48 жастағы тұрғыны ұсталды. Үй мен шаруашылық құрылыстарын тінту барысында полицейлер өсімдік тектес зат түйіндерін, кептірілген өсімдік бөліктерін және 40 түп бұтаны тапты.

Сараптама тәркіленген заттардың есірткі құралдарына жататынын растады. Негізгі тәркіленген зат бақшадан табылды. Үй маңындағы аумақта полицейлер тағы 156 түп қарасораны анықтады.

Тәркіленген заттың жалпы салмағы 34,9 келіні құрады. Ер адам ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қылмыстық іс қозғалды. Тергеу амалдары жалғасып жатыр.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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