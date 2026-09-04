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Оқиғалар

Астанада сауна мен балабақша орналасқан ғимараттан өрт шықты

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.09.2026 10:13 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2026 жылдың 3 қыркүйегіне қараған түні Астананың Алматы ауданында екі қабатты ғимараттың шатыры өртенді. Абырой болғанда құтқарушылар өрттің жақын маңдағы тұрғын үйлерге таралуына жол бермеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Төтенше жағдайлар министрлігінің (ТЖМ) мәліметінше, ғимарат Обаган көшесінде орналасқан. Бірінші қабатта сауна мен сыра дүкені, ал екінші қабатта жекеменшік балабақша болған.

"Алғашқы өрт сөндіру бөлімшелері келген кезде ғимараттың шатыры ашық жалынмен жанып жатқан. Өртті сөндіруге тығыз салынған құрылыс, қатты түтін, сондай-ақ тар жолдар мен өткелдердің болуы қиындық келтірді", – деп хабарлады ҚР ТЖМ.

Құтқарушылар өрттің жақын орналасқан тұрғын үйлерге таралуына жол бермеді. Өрт 250 шаршы метр аумақта толығымен сөндірілді.

Зардап шеккендер туралы ақпарат жоқ.

Бұған дейін, 2026 жылғы 1 қыркүйекте Қарағандыдағы ауруханада өрт шығып, науқастар көрші блокқа эвакуацияланғаны туралы жазған болатынбыз.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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