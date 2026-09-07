#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
456.56
530.52
5.28
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
456.56
530.52
5.28
Оқиғалар

"Жыр жауҺары": Ақтөбеде жас ақындардың республикалық поэтикалық дуэлі өтті

4 қыркүйек күні Ақтөбе қалалық Жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен 5 қыркүйек – Қазақстан халқының тілдері күніне орай &quot;Анаға тағзым&quot; ғимаратында республикалық &quot;Жыр жауһары&quot; поэтикалық дуэлі өтті., сурет - Zakon.kz жаңалық 07.09.2026 14:17 Сурет: Ақтөбе қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
4 қыркүйек күні Ақтөбе қалалық Жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен 5 қыркүйек – Қазақстан халқының тілдері күніне орай "Анаға тағзым" ғимаратында республикалық "Жыр жауһары" поэтикалық дуэлі өтті.

Жыр додасына 10 жас жазба ақын қатысып, өздерінің ақындық шеберліктері мен шығармашылық қарым-қабілеттерін ортаға салды. Байқаудың ерекшелігі – Орал, Алматы және Қызылорда қалаларынан арнайы келген жас ақындардың қатысуы.

4 қыркүйек күні Ақтөбе қалалық Жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен 5 қыркүйек – Қазақстан халқының тілдері күніне орай "Анаға тағзым" ғимаратында республикалық "Жыр жауһары" поэтикалық дуэлі өтті., сурет - Zakon.kz жаңалық 07.09.2026 14:17

Сурет: Ақтөбе қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі

Поэтикалық дуэль екі кезеңнен тұрды:

І кезең – "Жыр жауһары"

Қатысушылар тіл тақырыбында немесе Ақтөбе қаласына арналған бір өлең және еркін тақырыпта бір өлең оқыды. Қазылар алқасының шешімімен үздік деп танылған 6 ақын келесі кезеңге жолдама алды.

ІІ кезең – "Көңіл дәптері"

Бұл кезең нағыз жекпе-жек форматында өтті. Бірінші кезеңнен сүрінбей өткен 6 ақын жеребе арқылы жұптасып, еркін тақырыпта екі өлеңнен оқып, өзара бақ сынады.

4 қыркүйек күні Ақтөбе қалалық Жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен 5 қыркүйек – Қазақстан халқының тілдері күніне орай "Анаға тағзым" ғимаратында республикалық "Жыр жауһары" поэтикалық дуэлі өтті., сурет - Zakon.kz жаңалық 07.09.2026 14:17

Сурет: Ақтөбе қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі

Нәтижесінде:

  • І орын – Піржан Сандыбай (Алматы);
  • ІІ орын – Тәуекелов Нұрсерік (Ақтөбе) және Санақұл Бексұлтан (Қызылорда);
  • ІІІ орын – Дәурен Шамұратов (Орал);
  • Арнайы жүлде – Жанкеева Жанерке (Ақтөбе).
4 қыркүйек күні Ақтөбе қалалық Жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен 5 қыркүйек – Қазақстан халқының тілдері күніне орай "Анаға тағзым" ғимаратында республикалық "Жыр жауһары" поэтикалық дуэлі өтті., сурет - Zakon.kz жаңалық 07.09.2026 14:17

Сурет: Ақтөбе қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі

Барлық қатысушыларға орталық атынан арнайы алғыс хаттар мен қаржылай сыйақылар табысталды.

4 қыркүйек күні Ақтөбе қалалық Жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен 5 қыркүйек – Қазақстан халқының тілдері күніне орай "Анаға тағзым" ғимаратында республикалық "Жыр жауһары" поэтикалық дуэлі өтті., сурет - Zakon.kz жаңалық 07.09.2026 14:17

Сурет: Ақтөбе қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Ақтөбе облысында жастар күні тойланып жатыр
13:18, 11 тамыз 2024
Ақтөбеде жастар күні тойланып жатыр
3 мамыр күні Ақтөбе қаласының 155 жылдығына орай, 7 мамыр - Отан қорғаушылар күні мерекесі қарсаңында Ақтөбе қаласының жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен ҚР Ұлттық ұланының 6655 әскери бөлімінің базасында өткен «Ашық есік» күні өтті.
14:38, 03 мамыр 2024
Ақтөбеде жастарды әскери-патриоттық бағытта тәрбиелеу үшін "Ашық есік" күні өтті
Анаға тағзым
20:39, 02 наурыз 2024
Қызылордада "Анаға тағзым" республикалық аналар форумы өтті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Ислам Чесноков в составе сборной РК
16:47, Бүгін
Ислам Чесноков может пропустить первые матчи Лиги наций за Казахстан
Команда совещается на поле
16:26, Бүгін
17-летний казахстанец Маделханов отличился голом в юношеском чемпионате Бельгии
Маирбек Юсупов
16:10, Бүгін
"Не все ребята выдерживают тренировочный процесс": Маирбек Юсупов о "вольниках" Казахстана
Лыжник в прыжке
16:03, Бүгін
Казахстанцы завоевали три медали этапа Кубка FIS по прыжкам на лыжах с трамплина в Чехии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: