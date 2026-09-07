"Алтын-Емелде" аспан оттай жанды: фотограф ерекше сәтті кадрге түсіріп алды
Сурет: Instagram/dots_foto
Белгілі қазақстандық фотограф Дмитрий Доценко 2026 жылдың жазында «Алтын-Емел» ұлттық паркінде түсірген батқан күннің таңғажайып кескінімен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Дмитрий 2026 жылғы 6 қыркүйекте Instagram парақшасында бұл кадрлардың қалай түсірілгенін баяндады.
"Таңертеңнен-ақ ауа райы жақсы болды деп айта алмаймын – аспанды қалың сұр бұлт басып, жарық көмескіленіп, табиғат көрінісі өз бояуын жоғалтқан еді. Таңертең Зоология институтының орнитологтары үшін жұмыс барысында түсірілім жасадық. Түстен кейін бәрібір Әншіқұмға және Ақтау тауларына баруды ұйғардық. Аспан барған сайын ауыр әрі сұр түске еніп, қызықты кадр түсіруге деген үмітіміз де сейіле бастады", – деп жазды фотограф.
Алайда лагерьге қайтып келе жатқанда олар батыс жақтан бұлттардың арасынан кішкентай саңылауларды байқайды. Дмитрий мен әріптесі "не боларын" күтіп, сол жерде қалуды шешкен.
"Бір сағаттан кейін аспан біртіндеп таңғажайып түстерге бояла бастады. Оның үстіне көрініс әр минут сайын өзгеріп тұрды: күлгін түстің орнын қызыл түс басып, көк, қызғылт сары, сары, қызғылт және күрең реңктер пайда болды. Бейне біреу алып қылқаламмен көз алдымызда аспанды бояп жатқандай көрінді. Түстердің қанықтығы соншалық, суреттерді өңдеу кезінде оларды сәл бәсеңдетуге тура келді. Күн батқаннан кейін де аспан оттай жанып, өзгеруін жалғастырды. Бейне бір бұл ғажайып қойылымды аяқтағысы келмегендей еді. Біз қараңғы түскенше түсірілім жасадық", – деп бөлісті Доценко.
Фотографтың оқырмандары да әдемі кадрларға таңданысын білдірді:
- "Уау! Неткен керемет! Осындай тамаша суреттер үшін рақмет. Жұмыстарыңыз өте жоғары деңгейде!"
- "Күткенімізге әбден тұрды!"
- "Керемет кадрлар. Бәрі қосылып та, әрқайсысы жеке алғанда да ерекше эмоция сыйлайды – таңданыс, сүйсіну, тіпті кей жерде аздап қорқыныш сезімін тудырады. Осындай сұлулық үшін көп рақмет!"
- "Сөзбен айтып жеткізгісіз әдемілік... Еңбегіңізге рақмет!"
- "Қандай отты түстер, алаулағандай. Кезекті шедевріңіз үшін рақмет, сіздің өнеріңізге тәнтімін!"
- "Қандай керемет күн батулары!"
- "Әдеттегідей шедевр, нағыз суретші!"
"Алтын-Емел" ұлттық паркінде әсем күн батыстарымен қатар, сирек кездесетін жануарлар да фототұзаққа түсіп қалуы мүмкін.
Еске салайық, 2026 жылғы 2 қыркүйекте жыл бойы жүргізілген зерттеу барысында жасалған құнды олжа – Үлкен Қалқан тауында орнатылған фототұзаққа жұмбақ түркістан сілеусінінің түскен кадрлары жарияланды.
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