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"АҚШ-та 200 студентті көшеде қалдырған": қазақстандықтар Лос-Анджелеске тур кезінде қиындыққа тап болды

Қазақстандық студент әлеуметтік желіде туристік компанияға шағымданды. Оның айтуынша, компания Лос-Анджелеске барған 200-ге жуық саяхат қатысушысын көмексіз қалдырған, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 09.09.2026 16:24 Сурет: pexels
Қазақстандық студент әлеуметтік желіде туристік компанияға шағымданды. Оның айтуынша, компания Лос-Анджелеске барған 200-ге жуық саяхат қатысушысын көмексіз қалдырған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қыз қалыптасқан жағдай туралы Instagram парақшасында айтып берді.

"Ұйымдастырушылар шетелдегі үлкен қалада 200 студентті көшеде қалдырды. Тур бесінші күні тоқтатылды. Студенттердің қонақүйге төлейтін ақшасы жоқ", – деді ол.

Zakon.kz тілшісі түсініктеме алу үшін Қазақстан Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметіне жүгінді. Ведомство 2026 жылғы 9 қыркүйекте Лос-Анджелеске барған қазақстандық студенттердің сапарын ұйымдастырушылармен байланыста екенін мәлімдеді.

"Қолда бар мәліметтерге сәйкес, азаматтарымыздың басым бөлігі Қазақстанға ұшып шыққан немесе қазір жолда келе жатыр. Сапарға қатысушылардың кейбірі кері рейс күніне дейін Лос-Анджелесте қалуы мүмкін. Азаматтар әуе билеттерін өз бетінше сатып алғандықтан және олардың қайту бағыттары әртүрлі болғандықтан, қазіргі уақытта барлық қатысушының елден шыққанын растау мүмкін емес", – деп хабарлады ҚР СІМ баспасөз қызметі.

Сондай-ақ Қазақстанның Сан-Францискодағы Бас консулдығы жағдайды бақылауда ұстап отырғаны және қазақстандықтарға қажетті көмек көрсетуге дайын екені айтылды.

Бұған дейін, 28 тамызда Сыртқы істер министрлігі қазақстандықтарға Малайзияға кіру кезінде туындауы мүмкін қиындықтар мен депортация қаупі туралы ескерткен еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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