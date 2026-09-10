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Оқиғалар

Алматыда коммуналдық көлікпен соқтығысқан жүргізуші зардап шекті

Алматыда коммуналдық көлікпен соқтығысқан жүргізуші зардап шекті, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.09.2026 09:37 Сурет: Zakon.kz.
2026 жылғы 10 қыркүйек күні түнде Алматыда Exeed VX кроссовері көшені тазалап жүрген коммуналдық техникамен соқтығысты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жол-көлік оқиғасы Рысқұлов даңғылында, Емцов көшесіне жетпей болған. Кроссовер батыс бағытта келе жатып, жоғары жылдамдықпен коммуналдық қызмет көлігіне соғылған.

Алматыда коммуналдық көлікпен соқтығысқан жүргізуші зардап шекті, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.09.2026 09:37

Сурет: Zakon.kz.

Куәгерлердің айтуынша, жүргізуші қауіпсіздік белдігін дұрыс тақпаған. Белдік арқасының артында болғандықтан, соқтығыс кезінде жүргізуші алдыңғы әйнекке ұшып кеткен.

Алматыда коммуналдық көлікпен соқтығысқан жүргізуші зардап шекті, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.09.2026 09:37

Сурет: Zakon.kz.

Апат салдарынан тек кроссовер жүргізушісі зардап шекті. Оған алғашқы медициналық көмек көрсетілді.

Алматыда коммуналдық көлікпен соқтығысқан жүргізуші зардап шекті, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.09.2026 09:37

Сурет: Zakon.kz.

Жол-көлік оқиғасы рәсімделгеннен кейін коммуналдық қызмет мамандары көшені тазалау жұмыстарын жалғастырған.

Алматыда коммуналдық көлікпен соқтығысқан жүргізуші зардап шекті, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.09.2026 09:37

Сурет: Zakon.kz.

Алматыда коммуналдық көлікпен соқтығысқан жүргізуші зардап шекті, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.09.2026 09:37

Сурет: Zakon.kz.

Дәл осы түні Алматыда тағы екі жол апаты болды. Hyundai Veloster көлігі жоғары жылдамдықпен бетон жол бөгетіне соғылып, жол бойындағы белгіні қағып кеткен.

Тағы бір ауыр жол апаты Hongqi E-QM5 таксиі мен Hyundai Sonata көлігінің қатысуымен болған.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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