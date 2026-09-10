Алматыда коммуналдық көлікпен соқтығысқан жүргізуші зардап шекті
Жол-көлік оқиғасы Рысқұлов даңғылында, Емцов көшесіне жетпей болған. Кроссовер батыс бағытта келе жатып, жоғары жылдамдықпен коммуналдық қызмет көлігіне соғылған.
Куәгерлердің айтуынша, жүргізуші қауіпсіздік белдігін дұрыс тақпаған. Белдік арқасының артында болғандықтан, соқтығыс кезінде жүргізуші алдыңғы әйнекке ұшып кеткен.
Апат салдарынан тек кроссовер жүргізушісі зардап шекті. Оған алғашқы медициналық көмек көрсетілді.
Жол-көлік оқиғасы рәсімделгеннен кейін коммуналдық қызмет мамандары көшені тазалау жұмыстарын жалғастырған.
Дәл осы түні Алматыда тағы екі жол апаты болды. Hyundai Veloster көлігі жоғары жылдамдықпен бетон жол бөгетіне соғылып, жол бойындағы белгіні қағып кеткен.
Тағы бір ауыр жол апаты Hongqi E-QM5 таксиі мен Hyundai Sonata көлігінің қатысуымен болған.