#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
456.89
531.36
5.32
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
456.89
531.36
5.32
Оқиғалар

Көкшетаудағы құрылыс алаңында 19 жасар жігіт қаза тапты

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.09.2026 12:56 Фото: Zakon.kz
Көкшетаудағы құрылыс нысандарының бірінде небәрі 19 жастағы жұмысшы тоғызыншы қабаттан құлап, қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қайғылы оқиға 2026 жылғы 8 қыркүйекте болған. Smartnews.kz мәліметінше, құрылыс жұмыстары кезінде 2007 жылғы жігіт тоғызыншы қабаттан құлап кеткен.

"Оқиғаға қатысты қылмыстық іс тіркелді. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізіліп жатыр", – деп хабарлады Ақмола облысы Полиция департаменті.

Ал Ақмола облысының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау комитеті департаментінің мәліметінше, тиісті хабарлама келіп, арнайы бұйрық шыққаннан кейін тексеру басталады. Қазіргі уақытта департаментке оқиға туралы ресми хабарлама түспеген.

Бұған дейін Астанада құрылыс алаңдарында екі адам қаза тауып, тағы екі адам ауыр жарақат алған еді. Әрбір оқиға бойынша арнайы егжей-тегжейлі тергеу жүргізіліп жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ
13:20, Бүгін
Медициналық есепте тұрған ер адам көшеде әйелге тиісіп, жазасыз қалды
Ақмола облысындағы құрылыс алаңында жұмысшы қаза тапты
09:28, 21 қараша 2023
Ақмола облысындағы құрылыс алаңында жұмысшы қаза тапты
Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки
10:29, 05 желтоқсан 2025
Маңғыстаудағы құрылыс алаңында 20 жастағы жұмысшы қаза тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Джастин Гейджи
14:12, Бүгін
Гейджи назвал ключевые ошибки Топурии в титульном бою в Белом доме
Елена Рыбакина на приеме на турнире в Торонто
13:57, Бүгін
"Это не работает": о чём спорили Рыбакина и Вуков в четвертьфинале US Open
Даниял Сапенов
13:44, Бүгін
17-летний Даниял Сапенов поборется за медали шахматной Олимпиады
Полузащитник &quot;Тобыла&quot; Александр Зуев пропустит предстоящий матч против &quot;Кайрата&quot;
13:37, Бүгін
Полузащитник "Тобыла" Александр Зуев пропустит предстоящий матч против "Кайрата"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: