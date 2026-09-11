Ақтөбеде 35 мың көрерменге арналған стадион салынады: Үкімет 6,5 млрд теңге бөлді
Бүгін, 2026 жылғы 11 қыркүйекте Үкімет басшысының баспасөз қызметі жобаның кейбір егжей-тегжейін мәлімдеді.
Белгілі болғандай, 35 мыңға дейін көрермен сыятын жаңа стадион қаланың батыс бөлігіндегі аумағы 25 гектар жер телімінде бой көтереді.
Кешен өңірдегі ең ірі спорт инфрақұрылымы нысандарының біріне айналады. Мұнда жас спортшыларды даярлауға да жағдай жасалады.
Сондай-ақ стадион УЕФА-ның төртінші санаттағы талаптарына сәйкес жобаланған. Жоба жалпы ауданы 80 мың шаршы метрден асатын бес қабатты спорт кешенінің құрылысын қарастырады.
Нысанда футбол алаңы, көрермендерге арналған трибуналар, командалар мен бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне қажетті инфрақұрылым және басқа да орындар қарастырылған.
"Жобаны үш кезеңде іске асыру жоспарланып отыр. Үкімет бөлген 6,5 млрд теңге 2026 жылы басталған алғашқы кезеңге бағытталады. Құрылыс жұмыстарын аяқтап, нысанды пайдалануға беру 2028 жылғы қыркүйекке жоспарланған", – делінген Үкімет басшысының баспасөз қызметі таратқан хабарламада.
Айта кетейік, қазіргі Ақтөбе орталық стадионы 1975 жылдан бері пайдаланылып келеді және шамамен 13 мың көрерменге арналған. Бұл ретте "Ақтөбе" футбол клубының өз алаңындағы матчтарына қызығушылық тұрақты түрде жоғары. Кейде ойынға барғысы келетіндер саны стадион сыйымдылығынан үш есе асып түседі. Сондықтан футбол қаланың спорттық өмірінде дәстүрлі түрде маңызды орын алатынын ескерсек, жаңа стадион салу – Ақтөбе үшін өзекті қажеттілік.
Бұған дейін, 7 қыркүйекте Алматыда бой көтеретін 45 мың орындық болашақ стадионның жарқын визуализациясы таныстырылды. Қаладағы жаңа арена Құлжа және Талғар тасжолдарының бойында салынып жатыр. Жобаны іске асыруға бөлінген аумақтың көлемі шамамен 32 гектарды құрайды.