#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
450.79
524.13
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
450.79
524.13
5.31
Оқиғалар

Жаңаөзенде ауруханаға бөлінген 131 млн теңге қолды болды: әкімнің бұрынғы орынбасары күдікке ілінді

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.09.2026 09:24 Фото: Zakon.kz
Маңғыстау облысында Жаңаөзен көпбейінді қалалық ауруханасына демеушілік көмек ретінде бөлінген қаражат ұрланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) мәліметінше, 2025 жылы Маңғыстау облысының Денсаулық сақтау басқармасы күйік бөлімшесін ашуға демеушілік көмек көрсету туралы өтінішпен "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ-ға жүгінген. Жобаны іске асыруға 223 млн теңге бөлініп, қаражатты "ӨзенМұнайГаз" АҚ "Жарылқау" қоғамдық қорына аударған.

"Бастапқыда жоба медициналық жабдықтың сегіз түрін сатып алуды және мамандарды оқытуды көздеген. Алайда кейіннен оның талаптары өзгертіліп, бөлімшені кешенді жарақтандырудың орнына қоғамдық қор, қалалық аурухана және "AKBS Invest" ЖШС арасында құны 210 млн теңге болатын күйікке қарсы екі төсек сатып алу туралы үшжақты шарт жасалған", – деп хабарлады ҚМА.

Бұл ретте сатып алу құны осындай медициналық техниканы Бірыңғай дистрибьютор арқылы сатып алуды көздейтін заң талаптарын айналып өтіп жүргізілген.

Тергеу деректеріне сәйкес, заңсыз схемаға қалалық аурухана директорының орынбасары, "Жарылқау" қоғамдық қорының басшысы, Жаңаөзен қаласы әкімінің бұрынғы орынбасары және тауар жеткізуші қатысы бар.

"Жабдық сатып алуға небәрі 92 млн теңге жұмсалған. Тергеу нұсқасы бойынша, қалған сома үлестес кәсіпорындар арқылы қолма-қол ақшаға айналдырылып, схемаға қатысушылар арасында бөлінген. "AKBS Invest" ЖШС өкілі қылмыстық жолмен алынған қаражатқа елордадан пәтер сатып алып, оны үшінші тұлғалардың атына рәсімдеген", – деп мәлімдеді агенттік.

Жаңаөзен қаласы әкімінің бұрынғы орынбасарына қатысты ҚР Қылмыстық кодексінің 361-бабы бойынша лауазымдық өкілеттіктерді теріс пайдалану дерегімен тергеу басталды.

Үш күдікті қамауға алынды.

Сот санкциясымен олардың үш пәтеріне, екі тұрғын үйі мен автокөлігіне тыйым салынды.

Тергеу жалғасып жатыр.

Бұған дейін Астанада Qyran тұрғын үй кешеніндегі жылжымайтын мүлікті сатуға байланысты ірі алаяқтық ісі бойынша үкім шығарылды. Сотталғандар сатып алу-сату шарттарын жасасудың орнына мемлекеттік тіркеуге жатпайтын және сатып алушыларға меншік құқығын бермейтін брондау шарттарын, кепілақы туралы келісімдер мен алдын ала шарттарды рәсімдеген. Келтірілген залал миллиардтаған теңгеге бағаланды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Көкшетауда жағажай салуға бөлінген қомақты қаражатты шенді тұлға қалтасына басқан
13:53, 24 сәуір 2025
Көкшетауда жағажай салуға бөлінген қомақты қаражатты шенді тұлға қалтасына басқан
Бюджет қаражаты, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы, емхана директоры
20:22, 28 тамыз 2024
Жаңаөзен қаласындағы емхана директоры бюджет қаражатына қол сұқты деген күдікке ілінді
Жаңаөзенде ер адам өзінің әйелін өлтірді деген күдікке ілінді - марқұмның артында жеті баласы қалды
14:23, 30 қаңтар 2026
Жаңаөзенде ер адам өзінің әйелін өлтірді деген күдікке ілінді - марқұмның артында жеті баласы қалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Ертуган Зейнуллинов на чемпионате Азии по боксу-2026
11:57, Бүгін
Центр биотехнологии поможет готовить казахстанских боксёров
Жания Бекмухамбетова
11:53, Бүгін
Казахстанская теннисистка Бекмухамбетова выиграла медаль турнира в Таиланде
&quot;Это глупость&quot;: Сэм Куэрри высказался о проблеме поздних матчей на US Open
11:34, Бүгін
"Это глупость": Сэм Куэрри высказался о проблеме поздних матчей на US Open
Евгений Малкин на тренировке &quot;Питтсбург Пингвинз&quot;
11:15, Бүгін
"50/50": в "Металлурге" Михайлиса и Орехова оценили вероятность возвращения Малкина в клуб
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: