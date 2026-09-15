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Оқиғалар

Күйеуін ұрып өлтірген зейнеткер әйелге 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2026 10:14 Фото: unsplash
Ресейдің Ростов облысында 68 жастағы зейнеткер әйел күйеуімен жанжалдасып, оны таяқпен және темір баспалдақпен ұрып-соққан. Ер адам ауыр жарақат алған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Gazeta.ru басылымының жазуынша, оқиға Матвеев-Курган кентінде болған. Ерлі-зайыптылар бірге алкоголь ішіп отырған кезде кенеттен жанжалдасып қалған.

Ашуға булыққан әйел ағаш таяқты алып, күйеуінің басынан бірнеше рет ұрған. Одан кейін ол жәбірленушіні темір баспалдақпен ұрып-соққан.

Ер адамды құтқару мүмкін болмады.

Зейнеткер әйелге қатысты қылмыстық іс қозғалып, ол қамауға алынды. Оған психиатриялық сараптама тағайындалды. Күдіктіге 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалуы мүмкін.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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