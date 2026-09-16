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Оқиғалар

ШҚО-да арнайы техника өзенге құлап, жүргізуші жоғалып кетті

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2026 13:10 Фото: Zakon.kz
Шығыс Қазақстан облысында арнайы техникамен Бахтарма өзені арқылы өтпек болған 33 жастағы Александр Красков іздестіріліп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға Алтай ауданындағы Богатырево ауылының маңында болған. 2026 жылғы 20-нан 21 тамызға қараған түні ер адам өзенге қарай жол тартқан. LIDER.KZ еріктілер қозғалысы мен оқиға куәгерлерінің мәліметінше, ер адам басқарған тиегіш суға түсіп кетіп, батып кеткен. Сондықтан ол кабинадан өздігінен шыға алмай қалған.

Кейін ауыр техниканы арнайы жабдықтың көмегімен өзен түбінен алып шыққан. Алайда оның ішінен жүргізуші табылмаған.

Шығыс Қазақстан облысы Полиция департаментінің өкілдері жағдайға қатысты түсініктеме беріп, ресми тергеу басталғанын хабарлады.

"1993 жылғы 12 тамызда туған Красков Александр Анатольевичтің хабар-ошарсыз жоғалу фактісі бойынша қылмыстық іс тіркелді. Іздеу жұмыстарына полиция қызметкерлері, Төтенше жағдайлар департаментінің мамандары және сүңгуірлер жұмылдырылды. Қазіргі уақытта іздеу жұмыстары жалғасып жатыр, оның денесі әзірге табылған жоқ. Полиция қызметкерлері мен құтқару қызметтері жоғалған адамның орналасқан жерін анықтау және оқиғаның барлық мән-жайын анықтау үшін қажетті шаралардың барлығын қабылдап жатыр", – деді 2026 жылғы 15 қыркүйекте ШҚО ПД баспасөз қызметі.

Александр Красковтың қайда екені немесе оқиғаның мән-жайы туралы қандай да бір ақпараты бар азаматтардан дереу полицияға немесе еріктілерге хабарласу сұралады.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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