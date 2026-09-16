#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
444.88
513.26
5.28
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
444.88
513.26
5.28
Оқиғалар

Ақтөбе облысында жүк көлігі мен тепловоз соқтығысты

Тепловоз, Ақтөбе облысы, жүк көлігі, соқтығысу, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2026 20:09 Сурет: Zakon.kz
Жол апаты 16 қыркүйекте Қарабатақ – Қостанай облыстық маңызы бар тас жолындағы темір жол өткелінде болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жол апаты салдарынан жүк көлігінің жүргізушісіне жеңіл дене жарақаттары келтірілген. Ол аудандық ауруханаға жеткізілді. Одан басқа зардап шеккендер жоқ, деп хабарлайды "Диапазон" басылымы.

Жол апатынан кейін жол учаскесіндегі көлік қозғалысына уақытша шектеу қойылды.

"Құзыретті қызметтер жолдың жүріс бөлігін босату бойынша жедел жұмыстар ұйымдастырды. Қазіргі уақытта тас жолдағы қозғалыс толығымен қалпына келтірілді, өткел штаттық режимде жұмыс істеп тұр, көліктер үшін ешқандай кедергі жоқ", деп жазады басылым.

Бұған дейін Астана-Петропавл тас жолында жол апаты болып, екі адам зардап шеккені хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Жаңбыр, ауа райы болжамы, 17 қыркүйек, Қазақстан, дауылды ескерту
21:27, Бүгін
"Жаңбыр жауып, тұман түседі": Қазақстанның 16 облысында дауылды ескерту жарияланды
Жол апаты, Ақтөбе облысы, жолаушылар автобусы, жүк көлігі
20:54, 26 тамыз 2024
Ақтөбе облысында тас жолда жолаушылар автобусы мен жүк көлігі соқтығысты
жол апаты
01:51, 07 қазан 2023
Ақтөбе облысындағы жол апатынан бір адам қаза тауып, тағы екеуі жарақат алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Никита Михайлис в составе &quot;Металлурга&quot;
21:31, Бүгін
Две голевые передачи Михайлиса не помогли "Металлургу" в матче КХЛ со "Спартаком"
Фото: НОК РК
21:07, Бүгін
Казахстанские фигуристы примут участие в этапе Гран-при в Грузии
Криштиану Роналду в составе &quot;Аль-Насра&quot;
20:38, Бүгін
Криштиану Роналду может покинуть "Аль-Наср" уже в январе
Жибек Куламбаева
20:18, Бүгін
Жибек Куламбаева пробилась в четвертьфинал парного турнира в Португалии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: